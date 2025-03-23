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歐陽娜娜「法國弄丟護照」慌了！　急奔代表處…路上結局大反轉

記者劉宜庭／綜合報導

藝人歐陽娜娜近日參加巴黎時裝周，並在最新Vlog中分享旅程中的一段驚魂插曲，那就是在法國巴黎一度驚覺護照遺失，當下急忙聯繫駐法國台北代表處，準備補辦臨時護照，所幸最後在趕往途中驚喜找回，結局令人鬆了一口氣。

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

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▲歐陽娜娜在法國一度弄丟護照。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

歐陽娜娜9日從上海飛往巴黎參與時裝周活動，這趟旅程有媽媽傅娟與妹妹歐陽娣娣同行，讓她在工作之餘，也能享受與家人共度的悠閒時光，未料卻在辦理退稅時，一打開護照夾，卻發現護照不翼而飛，讓她當場慌了手腳，與團隊在車內翻遍各個角落皆無所獲，只好緊急聯繫代表處申請臨時護照。

影片中，歐陽娜娜以貼圖遮住護照正面，避免個資外流，不過由於台灣與法國並未建交，因此她在影片中所提及的大使館，應為「駐法國台北代表處」。

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲所幸工作人員在車上找到歐陽娜娜的護照。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

沒想到，就在即將抵達代表處的路上，助理仍不死心再次檢查車內座位底下，這次意外成功尋回，當場引發眾人歡呼，歐陽娜娜也忍不住興奮尖叫，她也笑稱這次事件彷彿重演過去「台胞證失而復得」的經驗，當時她已抵達機場準備登機，助理最後一次打開行李箱仔細翻找，意外在其中一個角落發現證件，此次護照風波雖驚險，卻也留下難忘回憶。

歐陽娜娜事後也在微博寫道：「又一年的巴黎時裝周之旅，從出發機場開始慌慌張張到，街頭尋找走丟的小夥伴，又失而復得的護照⋯匆匆忙忙，經歷了很多小插曲，但是是很充實快樂的一周。」

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜「法國弄丟護照」！　急奔代表處…路上結局大反轉。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜分享巴黎看秀的工作點滴。（圖／翻攝自YouTube／歐陽娜娜）

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