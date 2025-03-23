來台22年拿不到身分證！杜力嗆「這群人」爽領：來2年都不會中文

▲杜力來台22年拿不到台灣身分證。（圖／翻攝邰智源YouTube）

圖文／CTWANT

美籍藝人杜力（Dooley）說一口流利中文，他也很會唱歌，上了各大綜藝節目，在台灣有不少人氣。但他表示，來台22年拿不到台灣身分證，「你們政府真的太爛了！」

杜力近日上邰智源的YouTube節目《蛙丸ノ金目鯛》分享美食，在車上閒聊時他也大吐苦水，「你們政府真的太爛了，我都來了20幾年，我都拿不到台灣身分證」，每次申請都是以「不符合條件」拒絕，他不知道原因出在哪。

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杜力說，5年前台灣有改法律，開放外國人申請身分證不用放棄本來國籍，但只有300人可拿，「他們都是誰我跟你講！球員！來這邊打球，兩年都不會講中文，他們也沒有打算待在這裡，馬上拿到台灣身分證，啊新聞報出來，啊開心開心」。

▲杜力說，拿到身分證的國外球員都不會講中文。（圖／翻攝邰智源YouTube）

杜力坦言，那些在台灣生活很久的外國人，結婚生小孩，甚至開公司，這些把台灣看成自己國家的人，一直在繳稅卻拿不到身分證，「完全不公平的一件事情。」

杜力說明，在台外國人結婚拿不到身分證，買房也要準備一半的頭期款，申請信用卡也會有困難，有次他跟經紀人辦同間銀行的信用卡，經紀人額度20萬，他只有8萬，「為啥我員工可以20萬，但是我只能8萬」。銀行回，「因為你是外國人，我們只能給你這個。」

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