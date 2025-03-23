張翰消失3年首曝近況！　捲性騷後神隱「我知道很多人想問」

記者張筱涵／綜合報導

陸星張翰在《東八區的先生們》後，就消失於各大社群平台，也沒有再推出新作品，而他近日透過影片分享近3年來的生活點滴。

▲張翰說自己正在變成更好的自己。（圖／翻攝自抖音／張翰）



張翰透過影片分享表演、閱讀、運動、開車兜風等生活點滴，並透過旁白說道：「我知道有很多人想問我這段日子你一直在幹嘛，雖然3年沒有更新動態，但每天都有在認真生活，感受生活的溫度，把日子過得充盈且扎實。」他更表示，這段時間是「在和自己賽跑」，未來也會不斷挑戰與完善自我，成為更好的人。不過他也透露，目前因骨折仍在康復中，「最近骨折了，也只能在日子裡漫步，期盼康復。」

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▲張翰分享這3年來的生活點滴。（圖／翻攝自抖音／張翰）



然而，張翰前次引發話題，是2022年自編自演的電視劇《東八區的先生們》，該劇播出後引來極大爭議，甚至被網友批為「災難級作品」。劇情中包含大量疑似性騷擾橋段與低俗台詞，例如他在戲中伸手扯住女主角內衣帶、出現手碰胸部的爭議鏡頭，以及床戲時大腿夾住對方的畫面，引發觀眾強烈反感。

此外，劇中台詞更屢屢觸碰敏感尺度，諸如：「給爺躺好了，我準備來吃妳了」、「你們倆各有所長，我怎麼覺得還是我比較長啊？」等，被網友批評是「電視版黃腔」；甚至還有男性角色對女性發表偏見言論，例如：「女人花錢不是看錢包，是看心情的」等，被指性別刻板印象嚴重。

由於張翰本人同時身兼編劇、出品人與主演，使得劇中爭議內容直接與其價值觀產生連結。最終，《東八區的先生們》在豆瓣僅獲2.1分，創下中國劇史最低紀錄，並於劇集完結後遭多個平台下架。此次張翰沉寂三年再度露面，不少觀眾仍對其能否重拾信任與形象保持觀望。