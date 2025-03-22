樂天女孩驚呆！片場叫外送披薩「突被路人搶走」…他跳上機車追

記者陳芊秀／綜合報導

樂天女孩啦啦隊舞蹈總監陸筱晴，因日常分享的啦啦隊影片吸引了大批粉絲支持，近期卻遇上了一段令人哭笑不得的趣事。她的經紀人點了一份披薩，準備與團隊成員共享，卻在外送員送達時，意外被一名陌生路人搶走，接下來情況宛如電視劇！

▲樂天女孩驚呆！片場叫外送披薩「突被路人搶走」。（圖／翻攝自Threads）

經紀人在個人Threads上分享了這段經歷：「陸筱晴剛拍完作品，林襄才剛離開，我特地點了披薩請大家吃，順便幫片師慶生，沒想到披薩剛送到，就被一名路人衝出來搶走。」這突如其來的事件讓人措手不及，也讓現場氣氛頓時變得緊張。

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更令人驚訝的是，外送員見狀立刻跳上機車展開追逐，經過一番波折，終於成功奪回披薩。整個過程宛如一場鬧劇，經紀人幽默形容：「最後勇奪回此披薩！哈哈哈超扯！」

▲外送員跳上機車追逐，最後救回披薩。（圖／翻攝自Threads）

陸筱晴轉發經紀人貼文幽默回應：「不可能想吃個飯也這麼戲劇化吧~。」結果引發網友熱烈留言「做夢都沒想到居然會有披薩小偷」、「我活到現在第一次聽到有人偷披薩」、「這也太荒謬了吧」、「現實生活比電影還要戲劇化！」連披薩品牌的小編也忍不住現身留言：「不是……你這個被搶到真的火山爆發了。」