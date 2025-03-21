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AV女優交友軟體「約純陪睡」！男到場脫衣硬來　下場尷尬了

記者劉宛欣／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）2月底宣布再度於日本出道，平時會在社群記錄生活的她，21日透過Threads分享了過去在交友軟體上踩雷的故事，坦言自己平時是一個「不太會讀空氣」的人，因此總是選擇直球對決，某次在交友軟體上約到人以後，說好是在家裡陪睡覺，沒想到對方一來就毛手毛腳，讓她當場嚴肅制止對方，讓對方氣得連夜跑走。

▲胎尼曾遇到約純陪睡，卻手來腳來的對象。（圖／翻攝自胎尼IG）

▲胎尼分享交友軟體經驗。（圖／翻攝自胎尼IG）

胎尼表示曾經約過一個帥哥到家裡「純陪睡」，雙方都聊得很愉快，事前溝通時已經直白地說不發生關係，對方也答應了，沒想到男方到場後，還是各種試探、手來腳來，最後在被強迫拉開衣服，看到她激烈反抗、厭惡時，對方才意識到她是認真的，卻還是問她「妳…真的不想？」胎尼當下嚴肅且堅定地回應「我真的一點都不想，我從頭到尾都說過了」。

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▲胎尼曾遇到約純陪睡，卻手來腳來的對象。（圖／翻攝自胎尼IG）

▲胎尼曾遇到約純陪睡，卻手來腳來的對象。（圖／翻攝自胎尼IG）

情況頓時陷入尷尬，男方以為胎尼只是裝矜持，沒想到是說真的，最後負氣離開，胎尼表示自己一直以來都是一貫的原則，只要不明確的提出發生關係的需求，她就完全按照字面上行程走，例如吃飯、泡澡等等，也不會理會任何暗示，至於如果真的有人提出想發生關係的需求，她則說道「不喜歡的人就直接拒絕」，而這樣的方式也為她省去不少麻煩。

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