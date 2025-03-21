ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／蔡瑞雪遭假帳號鎖定「隱私內容」　親姐心疼曝：她想一個人靜靜

記者蕭采薇／台北報導

28歲的「北一女神」蔡瑞雪21日赴警局報案，透露自己遭到性騷和身份冒用，心情害怕又無力，無奈表示：「這幾天，我真的過得很煎熬…。」蔡瑞雪的親姐姐接受《ETtoday星光雲》訪問時，表示她已回到家中休息，但心情仍不太好，「會希望一個人獨處。」

▲▼蔡瑞雪。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

▲「北一女神」蔡瑞雪懷疑遭到跟蹤，心情大受影響。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪先是在IG限時動態曬出報案單，透露不但被性騷擾，還被有心人士假冒身分去詐騙她身邊的朋友，讓她決定挺身而出報警，「為了保護自己，也希望不要再有人受到傷害。目前已經正式啟動《跟蹤騷擾防制法》的程序。」表示過程雖然很累，但她「不想再沈默了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡瑞雪表示，一開始是收到「孫姓男星」的私訊，但在言談間不時冒出露骨的性愛字眼等騷擾文字，後來與對方碰面時，該男星則表示自己是被盜用帳號。疑似是詐騙集團所為，導致她與該名男藝人彼此都以為和對方聊天，事後才發現與兩人都一樣被假帳號騙了。

▲蔡瑞雪受訪談性騷擾。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲蔡瑞雪受訪談性騷擾。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡瑞雪的姐姐透露，由於在與疑似詐騙集團的「假帳號」對話過程中，對方提及許多不輕易為外人知的隱私內容，也讓蔡瑞雪懷疑遭到跟騷。蔡瑞雪親姐無奈表示：「遇到這種事，多少都會害怕。」也透露目前蔡瑞雪在報案完成後，仍希望獨處，好好的一個人靜靜、平復心情，而據她所知，事件另一方的男藝人也已經報案。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#和尚 夜闖 #信義區 酒場！ 網友：各忙各的XD資訊量太大

推薦閱讀

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

金賽綸再爆「脖子上有刀傷」！　閨蜜揭她遭家暴：都是因為那男人

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

家寧新片被抓包1疏失！「Andy會不會贏」律師舉3點現實：一塌糊塗

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／家寧公開立場「財務未得到完整數據」！　認對2件事疏忽：願學習

Andy「收700萬↑抖內」被嗆：是不是該幫助弱勢！他看不下去開罵了

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖　大S遺願也曝光

周杰倫遭好友爆「恐嚇、污辱」：X的　私訊內容流出…網全笑翻

「大S消失，小S的一部分也消失」　蔡康永：她更像是不見了

金秀賢風波延燒！《Good Day》停播　GD突PO「哏圖」疑發聲了

家寧爆「在家一直被控制」！分手可悲內幕曝光：她比你們想的更懦弱

野生蔡依林0偽裝看NBA！「私下真實坐姿」全被拍 網笑：好像小學生

金秀賢全面開戰！　告死「金賽綸家屬、《橫豎》」：散播演員脫褲照

家寧深夜道歉了！認分手Andy「避免不必要的爭議」　盼外界給兩人空間

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡瑞雪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／蔡瑞雪遭假帳號鎖定「隱私內容」　親姐心疼曝：她想一個人靜靜
  2. 即／金賽綸媽心碎「道歉很難？」《橫豎》將揭金秀賢18禁變態作：我們還沒亮牌
  3. 趙麗穎怒槓陸媒公開罵「假新聞」！　導演馮小剛急出面滅火
  4. 祖雄來台13年宣布「拿到永久居留證」！　感動：謝謝台灣我愛你
  5. 前主播看完家寧聲明「聽不下去」　劉芯彤：讀稿也要抑揚頓挫
  6. 宋枝恩半癱尪朴偉受傷前「超狂六塊肌」曝光！談身體狀況：是四肢麻痺
  7. 小嫻淚崩！「45年來第一次」　揭人生遺憾：有些人我想道歉
  8. 蔡瑞雪報案稱「聊色男星」：姓孫！　前男友孫麥傑經紀人曝雙方現況
  9. 曾為金賽綸治療⋯　診所院長揭「真實面貌」心疼：殘酷現實將她緊緊圈住
  10. 游鴻明25歲學霸正妹愛女「竟是吸渣男體質」　被要求「開放式關係」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366