獨／蔡瑞雪遭假帳號鎖定「隱私內容」　親姐心疼曝：她想一個人靜靜

記者蕭采薇／台北報導

28歲的「北一女神」蔡瑞雪21日赴警局報案，透露自己遭到性騷和身份冒用，心情害怕又無力，無奈表示：「這幾天，我真的過得很煎熬…。」蔡瑞雪的親姐姐接受《ETtoday星光雲》訪問時，表示她已回到家中休息，但心情仍不太好，「會希望一個人獨處。」

▲「北一女神」蔡瑞雪懷疑遭到跟蹤，心情大受影響。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪先是在IG限時動態曬出報案單，透露不但被性騷擾，還被有心人士假冒身分去詐騙她身邊的朋友，讓她決定挺身而出報警，「為了保護自己，也希望不要再有人受到傷害。目前已經正式啟動《跟蹤騷擾防制法》的程序。」表示過程雖然很累，但她「不想再沈默了」。

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蔡瑞雪表示，一開始是收到「孫姓男星」的私訊，但在言談間不時冒出露骨的性愛字眼等騷擾文字，後來與對方碰面時，該男星則表示自己是被盜用帳號。疑似是詐騙集團所為，導致她與該名男藝人彼此都以為和對方聊天，事後才發現與兩人都一樣被假帳號騙了。

▲蔡瑞雪受訪談性騷擾。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡瑞雪的姐姐透露，由於在與疑似詐騙集團的「假帳號」對話過程中，對方提及許多不輕易為外人知的隱私內容，也讓蔡瑞雪懷疑遭到跟騷。蔡瑞雪親姐無奈表示：「遇到這種事，多少都會害怕。」也透露目前蔡瑞雪在報案完成後，仍希望獨處，好好的一個人靜靜、平復心情，而據她所知，事件另一方的男藝人也已經報案。