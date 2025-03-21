蘇慧倫破天荒「一口氣連唱35字」不換氣　敲碗粉絲KTV一起挑戰

記者蔡琛儀／台北報導

蘇慧倫推出新專輯《輕重Aftersun》，新歌〈我到底是怕你什麼〉由張震嶽作曲、張震嶽和葛大為填詞，再次和熟悉老朋友合作，蘇慧倫透露在專輯籌備前期就跟張震嶽邀歌，她說：「跟他邀歌的時候其實要求很簡單，就是希望旋律性要強，阿嶽說有一首這樣的歌，只是怕對我來說太重。」

▲▼蘇慧倫新歌〈我到底是怕你什麼〉MV頗有懸疑感。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

可是聽完demo之後，蘇慧倫笑說：「那個重量放在我身上，我撐得住，我有重訓！」〈我到底是怕你什麼〉和過往的蘇慧倫的歌路很不同，她一聽就很喜歡，決定接手挑戰。不過最大的挑戰便是一口氣唱完35字歌詞「這條路上走得好累渴望溫柔渴望溝通我要安慰你卻狠狠地冷眼」，錄音前大家都很疑惑，蘇慧倫能不能不換氣的完成，還說沒關係可以用接的，但是沒想到，蘇慧倫很輕易地一氣呵成唱完，她笑著說：「很期待大家去KTV的時候挑戰一下。」

〈我到底是怕你什麼〉是一首名為愛，實為情勒的歌曲，蘇慧倫表示在日常生活中不管是工作，朋友、家人、情人都有可能會遇到情勒的時候，有時可能是對方想向你求助，卻用錯方法。在MV的表現上，導演以蒙太奇敘事方式，描述蘇慧倫不斷地被一方情勒，最後男主角倒在鮮花之中，此時鏡頭裡的蘇慧倫手拿著鮮花，表現出仍有情緒但逐漸冷靜的過程，光看預告就讓歌迷看了直呼：「有薛法醫fu。」