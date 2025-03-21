趙露思遭辱罵「廢物」！殘酷私訊公開…網驚：黑粉怎會知道手機號

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思昨日深夜公開了一則黑粉私訊，該訊息內容極具攻擊性，她遭辱罵「廢物」、「別參加線下活動」等，而截圖見面令網友震驚發現，這事傳給趙露思的私訊，疑似本人隱私遭外洩。

▲趙露思不再忍耐，直接公開相聲者私訊（圖／翻攝自微博）

趙露思不僅遭辱罵「廢物」，還被指責「欠粉絲太多」，甚至被要求「最好一輩子別線下活動」，私訊內容用字惡毒到令人髮指。她的粉絲還被批評「沒日沒夜洗黑熱搜、做數據」，還有自己演出的作品被嫌棄「一坨屎一樣」。

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▲手機訊息用字惡毒。（圖／翻攝自微博）

同時趙露思曬出自己的自拍照，以及某本書的內頁，書的內容分析「利益」、「立場」的區別，指出，人們往往容易根據自身的認知來判斷別人的需求與問題，但事實上，可能並不了解對方的真正需求，也很容易因此做出錯誤的判斷。只有拋開固有的立場，理解對方的視角，才能真正洞察到背後的利益所在，這個過程被描述為「破除立場，了解利益」。

▲趙露思拍下書中內頁，內容正在說明「利益」、「立場」的不同。（圖／翻攝自微博）

趙露思則發文說到：「更加珍惜還能拍攝影像的機會，更加重視創作的初心，更加確信個性和故事內容遠排在外貌／妝容之前。最基本的尊重不過就是允許萬物如其是，讓花成為花。所以，要化，愛化，化一輩子。」

由於截圖屬於手機私訊截圖，網友驚覺，黑粉獲取明星的手機號碼並傳訊辱罵，同時趙露思的手機還有411則訊息。部分網友驚呼「這是私生吧，不然怎麼知道她手機號的」、「黑粉怎會知曉其手機號」。