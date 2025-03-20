童年目睹暴力「親戚被皮帶抽打」　鍾瑶談剴剴案心痛：應逐一處理

記者黃庠棻／台北報導

女星鍾瑶今（20）日出席婦女救援基金會活動，擔任《看見沉默的傷痕：目睹家庭暴力兒少的痛誰看見》公益代言人，呼籲社會關注家庭暴力對兒少的影響。

▲鍾瑶出席婦女救援基金會活動，擔任公益大使。（圖／婦女救援基金會提供）

鍾瑶在記者會上表示，雖然近年來家庭暴力與幼教暴力頻頻登上新聞版面，但仍有大量受害兒童的傷痛被隱藏，直呼「我們看到的是已經發生的案例，但是否能在發生之前，就透過教育來預防？這是我一直很關注的問題。」她也曾經目睹親戚被長輩嚴重體罰，坦言「現在有人伸起手來還會覺得害怕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲鍾瑶出席婦女救援基金會活動，擔任公益大使。（圖／婦女救援基金會提供）

談及個人經歷，鍾瑶分享童年曾目睹過家族中的暴力事件，親眼見到自己的親戚兄弟姊妹因為不睡覺被皮帶抽打，她回憶道：「當時是還有體罰的年代。當下的感受除了害怕，我腦中浮現的第一個念頭是，『他們做錯了什麼事，要被打成這樣？』」小時候的她不理解這些行為的嚴重性，長大回想才發現，這些記憶其實已在內心留下陰影，「我以為自己只是討厭暴力，後來才明白，那份討厭其實來自於恐懼。」

▲鍾瑶出席婦女救援基金會活動，擔任公益大使。（圖／婦女救援基金會提供）

幸運的是，鍾瑶在成長過程中，能與兄弟姊妹互相扶持，並未讓這段經歷造成無法彌補的傷害，她表示後來都還有和親戚聊起這些事情，「意外的是，他們都更早結婚生小孩，希望給予下一代不同的教育方式。」不過她也強調「但不是每個孩子都有這樣的陪伴，因此我們更應該努力，讓每一位受害兒童知道，他們並不孤單。」

被問到近期深受台灣民眾關注的剴剴案，鍾瑶說道「知道這件事的時候滿難過的，以我有限的法律知識，如果加重責罰可以杜絕事件發生，應該逐一個案處理，但如果沒有辦法用社會教育去預防，重罰可能也只是一時的。」

此外，被問到會不會想生小孩，鍾瑶表示「越來越不想生，現在愛工作、愛自己比較多！」談到剛結束的巴黎時裝週，她感慨「都在工作，如果能有豔遇就太好了！」她表示剛好經紀團隊是一群工作狂，笑說「大概是『水星逆行』！今年特別想衝刺事業。」