天后級主持「狂譙工作人員5字經」！她模仿超像…全場猜中：知道是誰

記者潘慧中／綜合報導

節目《女王大人》最近討論「是人就愛聽八卦」的主題時，宋哥錄到一半臨時決定換故事，爆料某天后級主持人幕前雖然有溫柔婉約、小白兔型的形象，但有次一進棚不只臭臉，還一邊看手卡、一邊罵工作人員「做這什麼東西」。

▲宋哥爆料天后級主持人幕前幕後反差超大。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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目睹一切的宋哥震驚到不敢相信，沒想到事情還沒結束，該女主持人繼續對工作人員挑三揀四，還直接丟手卡開譙「都不用帶腦袋上班就對了」，瘋狂輸出髒話，從兩個字、三個字到五個字都有，「一直在問候這一票工作人員」，全場都不敢吭聲。

▲宋哥目睹天后級主持人一直罵工作人員。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



後來，宋哥後來還見過該女主持人爆發兩、三次，而且對方罵完一開拍就立刻變臉，切換成外界熟悉的溫柔模式。

▲▼宋哥模仿天后級主持人。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



此時，除了同場來賓呂文婉說「我好像知道是誰耶」，葉欣眉似乎也猜到了，「因為她（宋哥）剛剛模仿得很像啊」，直言該女主持很兇，「她其實把現場的工作人員帶得很像她的團隊，她說一是一。」

▲▼來賓全猜中宋哥在說誰。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）

