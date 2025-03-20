李鎮浩挖「金賽綸結婚墮胎內幕」遭疑模糊焦點！　網追錄音檔源頭

記者陳芊秀／綜合報導

韓國YouTuber李鎮浩昨日（19）晚間公布錄音檔，聲稱已故女星金賽綸曾經結婚、墮胎，再掀議論。然而此舉一口氣激怒網友，遭轟「連這種東西都發？哇，真的不是人啊」。

▲李鎮浩挖「金賽綸結婚墮胎內幕」遭疑模糊焦點。（圖／翻攝自YouTube）

李鎮浩發表6分多鐘影片，公開聲稱金賽綸與經紀公司人員的通話錄音，內容談及金賽綸本來要與在紐約工作的男友分手，卻因懷孕而選擇結婚，雖然已經將孩子拿掉，但仍礙於男方的威脅而妥協。而他自2022年以來，在YouTube頻道發表多支影片，例如否認金賽綸與金秀賢過去戀情，但是自2月16日金賽綸離世後，所有相關影片設為不公開，目前女方家屬已經向他提起訴訟，指控其散播虛假事實並涉嫌誹謗。

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據韓媒報導，網友痛批李鎮浩影片模糊焦點，「不管事件如何，這種充滿煽動性的內容只會模糊焦點，讓賽綸變得更加可憐」、「年紀輕輕，人生還沒綻放就被這些惡魔般的人折磨，最終孤單離世，真的太令人悲傷了」

紛紛留言表示惋惜：「看來賽綸身邊連一個真正能引導她的好大人都沒有，太令人心疼了」、「不管事件如何，這種充滿煽動性的內容只會模糊焦點，讓賽綸變得更加可憐」、「年紀輕輕，人生還沒綻放就被這些惡魔般的人折磨，最終孤單離世，真的太令人悲傷了」。同時有人質疑「錄音是從誰那裡拿到的？請說出真相」、「散播與事件無關的私人錄音來混淆焦點，這根本是對逝者的侮辱」。