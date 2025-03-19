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黃小柔監製《網紅崛起》 名牌道具破千萬賠不了

記者葉文正／台北報導


藝人黃小柔繼作者身份後，再度挑戰全新領域，首次跨足戲劇幕後，受邀擔任全新豎屏短劇《網紅崛起》監製，讓原本塵封已久的戲癮再度燃起，親自投入編導行列，此外，除了圈內好友陳為民、綠茶、王以路現身劇中力挺，出品方K.C WIN-WIN更是誠意十足，不僅採用電影規格打造，更是祭出總價破千萬的奢華道具，完美打造網紅世界的奢華與光鮮亮麗。《網紅崛起》將於 3 月 27 日正式上線，勢必掀起一股追劇熱潮。

▲陳為民(左起)、黃小柔與綠茶合作直頻劇。（圖／記者葉文正攝）

▲陳為民(左起)、黃小柔與綠茶合作直頻劇。（圖／記者葉文正攝）

黃小柔以活潑直率的個性深受觀眾喜愛，這次挑戰幕後工作，她表示：「這不只是一次身份的轉換，更是一場全新的學習與挑戰，從構思劇本、監製拍攝一路到後期剪輯，四個月的努力，現在終於要跟觀眾見面了，心情既緊張又期待，希望觀眾會喜歡。」她也感性分享，投入影視製作領域後，才真正體會到幕後團隊的辛勞，真的很感謝這次難得的機會。

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▲陳為民(左起)、黃小柔與綠茶合作直頻劇。（圖／記者葉文正攝）

▲陳為民與綠茶力挺黃小柔。（圖／記者葉文正攝）

而提到劇中出品方任老闆為了真實呈現他所看見的網紅世界，特地商借來各種價值不菲的名品包包、精緻珠寶、黑卡、名貴跑車以及珍藏級名錶，總價值破千萬的拍攝道具，黃小柔直呼：「我緊張死了！要是不見一個，光賠的金額就讓我頭皮發麻，真的只要一喊卡就會立刻請道具組的同事盯好。」更是幽默補充：「畢竟我還有孩子要養啊！真的賠不了！賠不了！」

《網紅崛起》以現今最具爭議的網紅經濟為主題，深入探討商業模式進入網紅世界後，在名與利激起的權利鬥爭，讓觀眾透過劇中角色們的視角，看見「流量」如何激發人性的種種變化，不過黃小柔也特別強調：「劇中除了呈現競爭的一面，也希望大家能看見這個產業背後的辛酸與努力，希望這部作品能讓觀眾對網紅世界有更立體的認識。」

《網紅崛起》將於3月27日於IG、TIKTOK、YouTube、FB正式上線，並採用每日更新3集的模式，連續播出共計30集。全劇節奏緊湊、高潮迭起，讓觀眾一追就停不下來，沉浸在這場網紅界的權力角逐之中。

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