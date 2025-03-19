台、泰《鬼家人》合體！林柏宏曝與Billkin私下互動　「他覺得我們很好笑」

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏以電影《關於我和鬼變成家人的那件事》晉升一線票房男星後，國際合作和交流也不少。他上月遠赴米蘭時裝周，並與泰版《鬼家人》電影男主角Billkin同台，「泰版吳明翰」和「台版毛毛」同框讓粉絲非常驚喜。林柏宏笑說，很期待泰版的重現，也透露與Billkin的私下互動。

▲林柏宏久違在台出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

林柏宏說，之前就看到泰版《鬼家人》的預告，很驚喜和台版有許多「神複製」的橋段，「而且我很期待泰國人拍的喜劇和鬼片，他們一直很擅長拍這樣的類型。」而Billkin也對表示，很喜歡他和許光漢在電影中的火花，林柏宏說：「他覺得我們的互動很好笑。」

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而這不是台泰《鬼家人》的第一次接觸，林柏宏說：「我們去年在紐約就有碰到，只是這次比較有聊到天，他有說很喜歡台灣版鬼家人，看了many many times。」至於有看過對方在泰國賣座的電影《金孫爆富攻略》？林柏宏表示：「我有看！最後火車那場戲我有哭。」

▲泰版《鬼家人》由高人氣CP「BKPP」主演，（左起）Billkin、PP Krit。（圖／資料照、環球提供）

至於在後台遇到日本影帝役所廣司，兩人曾在金馬獎上展開對談，這次再次與役所廣司重逢，讓林柏宏相當開心，「他是一個很自在的大人，每次看到我就搭搭肩、拍拍我肩膀。」

最後，被問起接下來的計畫，林柏宏透露，自己最近接了新的電影，目前還在前期的準備和訓練，預計年中會進組，「會有比較特殊的技能要做準備，我其實還滿緊張的。」

▲林柏宏透露接了新片，目前還在前期的準備和訓練。（圖／記者周宸亘攝）