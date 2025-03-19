金秀賢遭炎上8天「現況曝光」！　公司2度聲明「全先讓他看過」才發

記者張筱涵／綜合報導

金秀賢和金賽綸間的爭議延燒至今，所屬經紀公司Gold Medalist於18日發表多達12頁的官方聲明，均反駁相關指控。而金秀賢本人的動向也在今（19日）被南韓媒體報導，他目前與家人同住靜養中。

►全文／金秀賢最新聲明多達12頁！ 8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」



▲金秀賢在家人陪伴下靜養中。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

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金秀賢在事發後，曾於13日被透露處於很艱辛的狀態，且整個人魂不守舍的，一定要有人陪伴在旁，好友更提到：「金秀賢還一個個去找一起工作過的同事道歉。」對於本次的事件，金秀賢感到很抱歉，據了解，他也有在《山寨人生》片場向導演道歉了。

而據韓媒《TV Report》報導，金秀賢的親近人士19日透露：「目前金秀賢與家人一起生活，不確定是與堂兄還是父親同住，總之他待在家人身邊靜養中，所屬公司Gold Medalist的聲明都有跟他交叉核對後才出的。」

目前，金秀賢與金賽綸的交往時間點仍是爭議核心。金賽綸的遺屬及YouTube頻道《橫豎研》堅持金秀賢應承認在金賽綸未成年時期就交往，並公開道歉，而金秀賢方面則強調雙方為成年人後才交往，並否認施壓金賽綸的債務。隨著雙方立場的持續對立，此事是否將進入法律程序，仍有待觀察。