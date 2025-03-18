全文／金秀賢最新聲明多達12頁！　8點回擊揭「檢舉者是某演員母親」

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金秀賢和已故女星金賽綸的交往爭議備受外界關注，其中，有關於兩人的交往時間點，至今仍是羅生門。而金秀賢的經紀公司Gold Medalist 18日再次發出聲明，內容長達12頁，共以8項重點回擊傳言，還揭露自稱是「金賽綸阿姨」的檢舉者，其實是某演員的母親。

▲金賽綸與金秀賢的交往爭議延燒多日。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae、soohyun_k216）

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【金秀賢經紀公司聲明全文】

您好，這裡是Gold Medalist。

對於3月17日已故金賽綸女士的遺屬方面與「橫豎研究所」（以下簡稱橫豎研）共同進行的起訴記者會及「橫豎研究所」YouTube頻道上所主張的內容，我方在此表明立場。

關於第二封存證信函的立場聲明

遺屬方面在記者會上主張，我方於2024年3月25日發送的第二封存證信函中，「內容寫道，若未來於SNS上上傳類似（3月24日上傳的）照片，或與所屬公司演員中的任何人接觸，亦或是《淚之女王》受損，則應承擔全額賠償。」對此，我方在本聲明中附上存證信函的原文。

通過存證信函可確認，我方從未要求金賽綸女士對作品造成的任何損害進行賠償。同樣的，僅憑SNS上傳照片或與所屬公司演員聯繫，也無法構成損害賠償請求。

我方發送第二封存證信函的目的是為了向金賽綸女士提供更準確的存證信函說明。如同之前聲明所述，我方聲明金賽綸女士的債務處於「無法回收」的狀態，因此將金賽綸女士的債務列入壞帳，並通過存證信函告知其相關內容，以消除公司管理層因業務上瀆職可能面臨的風險。這便是2024年3月15日發送的第一封存證信函。

然而，據悉金賽綸女士對此向金秀賢先生發送了簡訊，並於3月24日透過SNS上傳了兩人的合照。我方於3月25日發出的存證信函，旨在解除金賽綸女士的擔憂，說明敦促債務償還的原因，同時表達在債務償還相關事宜上願意進一步協商的意向。如附件的第二封存證信函所述，我方向金賽綸女士說明：「由於貴方的借款債務償還期限已到，如本公司不向貴方提出索賠，則可能構成本公司管理層的業務瀆職罪」，因此發送了第二封存證信函，並表達了「願意與貴方就債務償還的方式與時機進行前瞻性的協商」。

[照片說明 (1)] Gold Medalist法務法人存證信函摘錄

▲Gold Medalist法務法人存證信函摘錄。（圖／Gold Medalist提供）

遺屬方面聲稱，第二封存證信函的內容「實際上是要求逝者在一定期限內必須償還債務」。然而，如先前所述，第二封存證信函的內容是，我方願意與金賽綸女士就債務償還方式與時機進行前瞻性的協商，因此請金賽綸女士向其法律代理人告知可行的債務償還計畫。信函中完全未包含任何催促償還債務的內容。之所以包含「請向法律代理人告知可行的債務償還計畫」這一內容，是因為存證信函的目的本身便是為了證明「即便催促償還債務，仍無法回收」，因此無法包含「無需償還債務」的內容。我方若明確表示「無需償還債務」，則相當於對金賽綸女士進行債務免除，進而可能引發金賽綸女士須繳納贈與稅的問題。

實際上，在發送第二封存證信函的次日（3月26日），我方的法律代理人與當時金賽綸女士所屬經紀公司進行溝通，解釋存證信函郵件的目的。對此，金賽綸女士透過第二封存證信函表達立場稱：「對於貴方在過去展現的誠意表示感謝，同時基於對貴方所受損害應當負責的心態，希望通過協商確定自己應承擔的損害金額，並調整未來的償還計畫。」

[照片說明 (2)] 金雅任（變更前：金賽綸）法務法人存證信函摘錄

▲金雅任（變更前：金賽綸）法務法人存證信函摘錄。（圖／Gold Medalist提供）

如先前聲明所述，至此，我方與金賽綸演員之間的債權債務關係已告一段落。此後，我方未進行任何額外催收或債務償還相關協商，並立即（2024年4月1日提交審計報告）將金賽綸女士的全部債權列入壞帳。這再次證明，我方從未試圖施壓金賽綸女士償還債務，且逝者及遺屬方面在此之後從未嘗試償還債務。

此外，我方與金賽綸女士之間的債權債務關係完全屬於公司內部事務，金秀賢先生無權就此事表達立場。因此，我方透過存證信函正式要求金秀賢先生「請勿與此債務相關事宜聯絡」。我方向金賽綸女士明確說明：「債務償還乃屬本公司管理事項，並非本公司所屬職員或演員個人業務」，並請其「避免就本案債務向本公司所屬職員或演員進行聯繫」，並要求其「與本公司法律法人負責債務償還協商之律師進行溝通」。信函中從未提及「若與所屬公司演員聯絡則須承擔損害賠償」等內容。儘管如此，橫豎研究所在3月17日報導中卻曲解其意義，稱「這是對金秀賢以及Gold Medalist內部所有人的恐嚇，要求不得聯絡」。然而，我方從未向所屬公司演員提出此類要求，且在此之後，金賽綸女士仍與所屬公司演員保持自由聯繫。

當金賽綸女士於3月24日在SNS上傳照片時，金秀賢先生正在出演《淚之女王》。此舉導致從當日凌晨2:14照片上傳後至當日上午11點我方發布正式立場期間，至少有超過50篇報導刊登。因此，我方有必要提醒金賽綸女士，這種突發行為可能會影響該劇製作公司、演員、工作人員、電視台及OTT平台等所有相關方。再次強調，我方未對金賽綸女士施加任何損害賠償壓力。

關於 YouTuber A 先生的立場

金賽綸女士於2022年11月與Gold Medalist合約到期。此後，她開始在其他娛樂公司工作。而橫豎研究所在報導中提到的與YouTuber李鎮浩（이진호）有所關聯的經紀人，實際上是其他公司的工作人員，並非Gold Medalist的職員。儘管如此，橫豎研究所仍在記者會上表示：「A先生據稱與金秀賢所屬經紀公司的某位經紀人關係密切，正在確認該身份。」巧妙地使用不具法律責任的措辭來歪曲事實關係。

關於演員徐睿知相關虛假事實的立場

橫豎研究所於3月17日報導中，以匿名檢舉者的說法為依據，主張我方與媒體勾結，刻意抹黑徐睿知女士。該指控純屬虛假，當時負責徐睿知女士的經紀人（現已離職）得知此事後，甚至感到荒謬並直接聯繫了我方。請立即停止毫無根據、無需承擔責任的虛假事實散播行為。

遺屬方面請停止持續散播虛假事實

除此之外，遺屬方面還針對 Gold Medalist 和金秀賢先生散播了許多不實言論。例如，遺屬方面主張我方未曾出席逝者的葬禮。然而，事實是，我方於2025年2月17日與2月19日，兩次前往逝者的靈堂，親自向遺屬致意，並送上了花圈與弔唁金。

[照片說明 (3)] Gold Medalist送至已故金賽綸女士靈堂的花圈

▲Gold Medalist送至已故金賽綸女士靈堂的花圈。（圖／Gold Medalist提供）

橫豎研究所將洩露金秀賢先生私生活的檢舉者描述為「金賽綸的阿姨」。但根據媒體報導，該檢舉者並非阿姨。此外，在今日記者會上，遺屬方面對該檢舉者的身份表示：「（逝者的）母親並沒有已婚的姐妹。與其說是公司，實際上對賽綸來說，比母親更親的阿姨，就是最近接受採訪的那位阿姨。」並且補充說「比親阿姨還要親」。在媒體中公開自己是「阿姨」時，一般社會常識上應指母親的親姐妹。然而，遺屬方面在記者會上，卻含糊其辭，未能明確說明該檢舉者究竟是逝者的真正親屬，還是如親屬般親近的知人。近來，多位業界人士向我方透露，該檢舉者實際上是某演員的母親。

在檢舉中，最關鍵的應當是檢舉內容是否屬實，而非檢舉者的身份。我方亦深知此點。然而，遺屬方面在記者會上，對於洩露金秀賢先生私生活照片一事表示：「動搖家人是一個非常大的錯誤。」因此，我方認為有必要提及檢舉者的身份。該照片，正如金賽綸女士生前在出演的節目中公開的一樣，是她成年後所購置的房屋，與遺屬方面所主張的兩人交往時期無關。儘管如此，遺屬方面卻以「動搖家人是一個非常大的錯誤」為理由，無端洩露金秀賢先生的私生活。橫豎研究所甚至多次預告該照片的公開，並使用煽動性語言誇大渲染。遺屬方面將金賽綸女士離世的原因之一，歸咎於媒體對逝者私生活的過度報導。那麼，如今遺屬方面與橫豎研究所對金秀賢先生所做的行為，是否又符合其主張的標準？

橫豎研究所透過YouTube頻道，依據金賽綸女士粉絲所運營的SNS帳號於2017年6月23日上傳的照片，再次主張金秀賢先生曾與金賽綸女士在其未成年時期交往。然而，該照片中的人物並非金秀賢先生。橫豎研究所聲稱照片中的人所穿的服裝與金秀賢先生曾代言的品牌相似。然而，經查證，該服裝與金秀賢先生代言的服裝來自不同品牌。

[照片說明] 金賽綸女士粉絲SNS帳號上傳的照片中的人物並非金秀賢先生

▲金賽綸女士粉絲SNS帳號上傳的照片中的人物並非金秀賢先生。（圖／Gold Medalist提供）

對於SNS上的照片引發熱議，我方認為，根本無須逐一回應這種連臉部都無法辨識的照片所帶來的毫無根據的猜測。然而，遺屬方面卻根據這張照片，提出新的主張，稱金秀賢先生在金賽綸女士未成年時，經常造訪其與家人同住的公寓，並在家人不在時秘密見面。然而，金秀賢先生從未造訪過橫豎研究所在報導中所提及的「這部電梯」。實際前往該地的是橫豎研究所，而非金秀賢先生。

遺屬方面以「比親阿姨還要親的阿姨」為由，毫無顧忌地公開了金秀賢先生的私生活。儘管如此，過去遺屬方面從未主張金秀賢先生曾於金賽綸女士未成年時，頻繁造訪她家，或秘密見面。然而，當粉絲帳號上的照片被披露後，遺屬方面才突然開始這樣的主張。請立即停止利用一張與事件本質毫無關聯的照片，或從網路上隨意找到的貼文，來捏造虛假事實的行為。