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《苦盡柑來遇見你》熱播中　IU談朴寶劍拍攝現場暖舉「善良到令人生氣」

IU談朴寶劍「善良到令人生氣」！自己嘴唇凍到發紫也想把暖暖包給別人，拍攝再累也總說「我沒事～我很好」

▲《苦盡柑來遇見你》開播後收視率不斷攀升。（圖／取自dlwlrma IG）

圖文／CTWANT

IU與朴寶劍共同主演的Netflix影集《苦盡柑來遇見你》開播後收視率不斷攀升，台灣也一直位於冠軍寶座，導演金湲錫希望這部影集能讓各世代觀眾一起觀賞，也想把這部影集獻給上個世代的爸媽，從祖母、媽媽、女兒多重視角來貫穿整部作品，每一個角色都能讓人共情，尤其父母對子女無盡的愛與牽掛更令許多人感到心碎又心酸，最近IU上劉寅娜的YT節目《劉寅Radio》，也大談對朴寶劍的感想，一起來看看。

IU：即使自己凍到嘴唇發紫也總是先關心別人的朴寶劍

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IU分享拍攝《苦盡柑來遇見你》時天氣很冷，IU說朴寶劍自己凍到嘴唇都發紫了還在關心她冷不冷，並且要拿暖暖包給她，結果才發現IU身上已經貼滿40個暖暖包了，手上還拿了熱水在保暖，IU也稱讚朴寶劍真的是很善良又很溫暖的人。

IU談朴寶劍「善良到令人生氣」！自己嘴唇凍到發紫也想把暖暖包給別人，拍攝再累也總說「我沒事～我很好」

▲《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演。（圖／Netflix提供）

IU：拍攝現場總是替大家打氣加油的朴寶劍

另外如果看到大家很累、體力不支的時候，朴寶劍又會對著她說：「現在很累嗎？來吧我們笑一個～」以及朴寶劍一開始出現在拍攝現場時會自帶氣場，拍攝現場原本是灰色的，所有人都累到不行但一看到朴寶劍就彷彿進入春天般的世界，變成五彩繽紛的感覺，因為朴寶劍總是用溫柔的聲音問「知恩啊～怎麼了？累了嗎？」不只如此朴寶劍也會問候其他工作人員，然後突然大家就感覺不累了。

IU談朴寶劍「善良到令人生氣」！自己嘴唇凍到發紫也想把暖暖包給別人，拍攝再累也總說「我沒事～我很好」

▲IU提到朴寶劍在拍攝現場總是替大家打氣加油。（圖／取自dlwlrma IG，下同）

IU：總是用正直又清澈的眼神，溫柔說話的朴寶劍

有一場戲是朴寶劍要在海裡游泳，也安排了專業替身，但因為朴寶劍本身很會游泳，導演就詢問：「寶劍在海裡面也可以游泳嗎？」朴寶劍就回答當然可以啊，之後就大概拍了兩三個小時，IU在旁邊替朴寶劍擔心然後等朴寶劍爬上岸時就大喊：「寶劍啊～你真的沒事嗎？」只見朴寶劍舉起手揮了揮又露出燦爛的笑容回答：「知恩啊～我真的很好，我沒事啦～」。

IU談朴寶劍「善良到令人生氣」！自己嘴唇凍到發紫也想把暖暖包給別人，拍攝再累也總說「我沒事～我很好」

IU：如果和朴寶劍合作後會討厭他的人，那一定是對方的問題

IU之前在別的綜藝節目也提到每當她累到都生氣發火時，問朴寶劍：「你都不累嗎？」朴寶劍又會開始用低沉溫柔的聲音說：「知恩啊～我沒事～謝謝你，你是在擔心我吧？謝謝你」，因為他真的太善良總會讓IU自己反省為什麼我不是這樣的人？IU也給了朴寶劍最高等級的評價，如果和朴寶劍合作後會討厭他的人，那一定是對方的問題。許多網友看完了IU的訪談也說朴寶劍真的就是崔澤本人無誤吧，說話總是慢條斯理又溫柔。

IU談朴寶劍「善良到令人生氣」！自己嘴唇凍到發紫也想把暖暖包給別人，拍攝再累也總說「我沒事～我很好」

IU：寶劍的演技非常出色，激發出自己的危機意識

IU在發佈會現場也與大家談到朴寶劍演技激發了她的危機意識，並稱讚朴寶劍的演技非常出色又令人感動，甚至讓她在回家後有危機感，擔心自己的表現會被他比下去，這種壓力促使她更加專注和努力，提升自己的演技。

IU談朴寶劍「善良到令人生氣」！自己嘴唇凍到發紫也想把暖暖包給別人，拍攝再累也總說「我沒事～我很好」

IU：朴寶劍拍戲空檔邊攻讀碩士、抽空寫論文

IU分享拍攝現場朴寶劍幾乎沒什麼在休息，有時間就是在思考碩士論文或者正在寫論文讓她非常敬佩。朴寶劍則說自己不管有沒有拍攝工作都沒有放棄課業，也很感謝劇組在拍攝行程做調整，讓他也有時間出演音樂劇，朴寶劍根本就是個充滿正能量的時間管理大師啊！

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