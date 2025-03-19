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翁立友和她認識20年...竟是首度合唱！　不忍了：不然要等到來世嗎

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王翁立友推出新專輯《白娘子》專輯，同名新歌為民視八點戲劇《好運來》片尾曲，另一首歌曲〈若有來世〉，邀約好友唐儷對唱，翁立友說，這次新專輯籌備初期，就告訴自己這輩子一定要跟她合作，「不然要等到來世嗎！」

▲▼翁立友、唐儷〈若有來世〉。（圖／豪記提供）

▲▼翁立友、唐儷認識多年終於合作。（圖／豪記提供）

▲▼翁立友、唐儷〈若有來世〉。（圖／豪記提供）

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提到兩人的交情，翁立友分享還未正式踏入歌壇前兩人就認識了，「因為大家拜師不同的歌唱老師，因緣際會原本兩人要合作一首廣告歌曲，但是後來計畫改變，未能如願合作，後來在歌唱的路上，我們各自的發展，巧的是前後的加入同間唱片公司，她成為我的師妹，但多年來我們在歌唱上的合作，卻又擦身而過，這次真的是緣分到了！」

唐儷則表示跟翁立友認識20年，但進豪記唱片15年，第一次在翁立友的專輯裡合作對唱，「終於有一種被肯定的感覺，立友哥是個很惜情的朋友，記得剛進豪記時，立友哥跟老闆說有兩位歌手是還沒進豪記就認識的，希望公司能好好栽培陳隨意與唐儷，這份盛情，至今我仍珍藏心中！」

▲▼翁立友、唐儷〈若有來世〉。（圖／豪記提供）

▲翁立友預告會有小型演出。（圖／豪記提供）

提到近況，翁立友表示現在很愛羽球、匹克球等運動，一週三天，持續運動，感受到神清氣爽，專注力與精神都變好，也忙著星馬演出，期望專輯宣傳告一段落，給自己多一些時間充電，過往為了演出疲於奔波，今年想給自己多一些時間旅遊放鬆；對於粉絲敲碗何時再舉辦個唱，翁立友則分享距離上次攻蛋，已經時隔七年，大型演出需要更多的靈感與想法，但更貼近粉絲距離的溫馨演出，也許比較快實現，請大家拭目以待。

唐儷今年剛好是本命年，直呼每到本命年總是有著好運氣，除了終於圓夢與翁立友合作，今年她也結束雞排店實體店面，改成立新的電商平台，光是年菜即熱銷7000多組，笑說：「本命年真是我的幸運年！」

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