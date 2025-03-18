高以翔過世6年…前女友Bella結婚了！　甜蜜婚照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

已故男星高以翔2019年猝逝，他生前交往多年的女友Bella（蘇湘涵）一直相當堅強，今（18日）宣布結婚好消息，她PO出與男方的幸福合照，「我結婚了，嫁給了那個願意陪我走過人生每一段路、每一個高低起伏的人。」但男方並沒有露臉，相當神秘。

▲▼高以翔前女友Bella結婚 。（圖／翻攝IG／bella_navy4life）

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Bella發長文描述老公，「他並沒有在我的樹上布置更多的花，而是讓我學會扎根，學會在風雨中自然生長。他讓我明白，真正的愛不是裝飾，而是滋養。他讓我更堅定地成為自己，而不是成為別人期待的樣子。」

她談及對方的優點，「我們互為師生，他是我最信任的老師，也是我最認真的學生。我們像彼此的鏡面，映照出對方的優點與不足。他總是用理性引導我，讓我學會用更清晰的思維去面對問題；而我則用感受帶他走進更細膩的情感世界。我們補足了彼此的短處，也放大了彼此的光芒。」

▲高以翔和Bella曾交往4年。（圖／翻攝自Instagram／bella_navy4life）

Bella說，小倆口選擇將生活保持私密，「但這份幸福，我無法獨自保留。因為你們一直是我生活中重要的一部分，你們的陪伴與支持，給了我太多力量。」她感謝粉絲，「你們的每一份鼓勵，都讓我感到無比溫暖。今天，我只想對你們說一聲謝謝。謝謝你們一直在這裡，謝謝你們讓我分享我的生活，也謝謝你們與我一同慶祝這個新的開始。懷著滿心的感激與愛。」粉絲也都紛紛送上祝福，希望她未來也能幸福快樂。

經紀人表示，Bella老公是圈外人，是某次男方回上海探望外婆時，和Bella在朋友聚會上認識的，Bella和老公交往一年多，經紀人也說目前小倆口沒有雙喜臨門，「未來有得子之喜會分享給大家，也謝謝大家的祝福我們都收到了，因為男方是圈外人所以比較低調，也希望可以給他們一些空間。」