孫藝真結婚3年罕見放閃！　出遊「依偎玄彬」零變裝

記者劉宜庭／綜合報導

南韓「神仙眷侶」孫藝真（舊譯孫藝珍，손예진）與玄彬自結婚後低調過生活，今（18日）罕見公開一組戶外踏青照，只見她隨興挽著玄彬的手臂，臉上露出幸福微笑，完全是熱戀中情侶的氛圍，甜蜜畫面立刻成為粉絲熱議話題。

▲孫藝真放閃玄彬。（圖／翻攝自孫藝真IG）

畫面中，孫藝真身穿寬鬆外套、白色長褲，搭配棒球帽與運動鞋，休閒打扮顯得格外輕鬆愜意。然而，最引人注目的，莫過於她甜蜜依偎在老公玄彬身旁的畫面，零變裝展現私下真實一面。

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其中一張照片中，孫藝真輕輕挽著玄彬的手臂，頭微微靠在他身上，臉上露出幸福的微笑。雖然玄彬的臉被可愛的粉色兔耳圖案遮住，但從高大的身形與一身黑色羽絨外套，依舊不難認出他。兩人站在戶外綠意盎然的環境中，彼此依偎的模樣羨煞眾人。

▲孫藝真分享一系列出遊照。（圖／翻攝自孫藝真IG）

此外，其他照片中，孫藝真時而對著鏡頭揮手、時而開心奔跑，完全展現出她的陽光氣質，狀態神采奕奕，讓人難以相信她已經是一個孩子的媽媽。玄彬與孫藝真的愛情起點來自2019年合作的韓劇《愛的迫降》，戲裡的愛情走進現實，兩人在2022年2月正式結婚，同年11月迎來愛的結晶，備受外界祝福。