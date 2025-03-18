44歲孫淑媚凍卵被醫生勸退…驚呼：我不能生　自曝「已立好遺囑」

記者黃庠棻／台北報導

台語金曲歌后孫淑媚14歲開始就踏入演藝圈，出道至今將近30年，踏入戲劇圈後也有亮眼成績，曾在2021年以《天橋上的魔術師》入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，加上形象正面，因此受到許多觀眾的喜愛。近日，孫淑媚將戲劇約簽到齊石娛樂，成為鍾欣凌、楊貴媚、丁寧的師妹。

▲孫淑媚演出《拜六禮拜》與鍾欣凌、丁寧建立好交情。（圖／華視、公視台語台提供）

孫淑媚近日舉辦媒體餐敘，面對任何問題都侃侃而談，現年44歲的她目前感情仍是空窗狀態，上一段戀情在2016年結束，因為意外曝光後見光死，後來就沒有任何對象出現，儘管她走遍廟宇拜月老，但仍未遇到理想中的另一半。

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▲孫淑媚目前單身。（圖／齊石娛樂提供）

儘管對感情隨緣，孫淑媚仍表示自己非常希望有小孩，大約在去年的時候曾去醫院檢查過能否凍卵，沒想到卻被醫生勸退，原來是經過檢查之後，發現她的「Amh值指數較低」，醫生告知她「如果不凍和精子結合的胚胎（受精卵），懷孕的機率為零。」

▲孫淑媚想凍卵被醫生勸退。（圖／齊石娛樂提供）

對此，孫淑媚因為醫生的一句「懷孕的機率為零」，難過了整整兩個禮拜，在採訪中直呼「我不能生？」幸好後來她慢慢轉念，現在內心對於感情以及生子都抱持隨緣心態。

▲孫淑媚想凍卵被醫生勸退。（圖／齊石娛樂提供）

此外，孫淑媚認為人生無常，坦言自己早已寫好遺囑、財產分配書，笑說「之後會依照心情波動而修改」，表示財產的一部分會給爸媽，一部分捐出去，剩下的會交給朋友幫忙處理。不過，她早已立好遺囑也令眾人相當驚訝，被問及是怎樣的契機讓她提早準備好，她大方透露「之前看到小鬼、高以翔驟世，就覺得『會想要留一些錢給想要的人』。」

▲孫淑媚透露自己已寫好遺囑。（圖／資料照）

不僅如此，孫淑媚目前單身，擔心未來沒有另一半可以攜手到老，她先前已經詢問過養老村的相關問題，笑說「現在年紀最小50歲就可以住進去」，還透露要進養老村大約需準備個700萬才行。