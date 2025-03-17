好味小姐被影射「借人頭掛名」　前員工刪文道歉…團隊反應被讚爆

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「眾量級」Andy、家寧在分手後，於近日公開撕破臉，掀起網友熱烈關注。而「好味小姐」的前員工品瑄對此有感而發，卻被質疑是在影射好味團隊，遭到炎上。對此，品瑄緊急刪文道歉，好味團隊也出面發聲。

▲品瑄曾是好味小姐的員工。（圖／翻攝自Threads／dietitian_pink）

品瑄日前發文表示，因為看到Andy的事件有感而發，「看過很多人年輕不懂事，沒有想到很多事情是需要一開始就把法律保障想清楚的，都很單純，沒有想太多，也不覺得哪一天可能會因為利益、權益有了問題。」

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品瑄提到，好味團隊當初成立「營養師品瑄」這個零售電商時，並沒有白紙黑字的合約去訂立明確的經營細節，「我連股份都沒有，有點像是掛名的人頭。」但她也感謝前公司後來放手讓自己獨立，並說：「離開公司後，每當有網友在網路上猜測、罵我不想讓公司賺、因為想賺更多自己出來闖，說真的看到都好難過，真的不是這樣啊……」

品瑄的貼文在發出後，被網友質疑是在暗酸好味小姐，對此，品瑄於16日刪文並道歉，坦言自己在表達上不夠周全，引發了誤解，「也對好味團隊與外界帶來了困擾，對此我誠摯地向所有受影響的人表達歉意。」

關於股份，品瑄表示自己的原意是「想澄清自己並未持有股份」，但因為表達方式不夠妥當，才讓大家有所誤會，「上一篇貼文造成大家太多的誤解與討論，我們討論後共同決定刪除了。最後，再次向好味團隊，以及所有受到影響的朋友們致上誠摯的歉意。過去的合作經驗對我來說是寶貴的回憶，我也衷心祝福好味未來的發展一切順利。」

▲品瑄道歉。（圖／翻攝自Threads／dietitian_pink）

而好味小姐團隊發聲表示，相信品瑄的發文並無惡意，只是想提醒網友關於合約的重要性，「因為過去我們確實曾因為雙方彼此信任，而缺乏書面合約，導致了一些誤解，只是可能在貼文裡用詞語句上不夠精確，引發了誤會與爭議，她也表示歉意，再次感謝大家的關心。」好味小姐也曬出與品瑄見面的合照，透露雙方久違地聊了很多事情，包括以前沒能解釋清楚的誤會。

▲好味團隊與品瑄見面。（圖／翻攝自Threads／ladyflavor）

至於電商「營養師品瑄」的運作，好味小姐指出，在品瑄的頻道獨立後，電商便是由好味團隊營運、品瑄參與產品開發與授權商標並分潤，但實際運作出現不少問題，「今天聊完之後我們也才發現，其實『營養師品瑄』為品牌名，一直給品瑄造成很大壓力。」

於是好味小姐與品瑄共同決定要在近期結束「營養師品瑄」，好味也提到，品瑄獨立後的心情抒發文，經常被揣測是在影射前公司，好味為此幫忙澄清說：「她真的都沒有這些意思，一些心情上的抒發也很難仔細解釋，請大家三不五時看到貼文時，請記得『一定與好味團隊無關！！』拜託大家了，她真的很困擾！」強調雙方都為彼此祝福，沒有交惡。而好味團隊的回應也被網友大讚「真的是好老闆」、「很體面又真的去解決問題」。