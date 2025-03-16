ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

神作隔14年回歸大銀幕！奧斯卡名導宣布「不在故鄉拍片」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

被世人奉為「神作」的伊朗電影《分居風暴》（A Separation），相隔14年，即將於本月底推出數位版在戲院重新上映。該片曾史無前例榮獲柏林影展金熊獎最佳影片、銀熊獎影帝影后大獎，更連續獲得美國奧斯卡及金球獎最佳外語片大獎，總計橫掃全球影展高達89座電影獎項，獲影媒盛讚是「世界一流的超強傑作」。

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

讓人震驚的是，該片導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）日前卻明確表示他將暫時「不會在伊朗拍攝任何新片」，作為對伊朗政府的抵制。法哈蒂曾以《分居風暴》及《新居風暴》（The Salesman）兩度榮獲斯卡最佳外語片獎，卻於伊朗電影《我不是英雄》（A Hero）三度代表伊朗提名奧斯卡時，遭到伊朗偏鋒媒體的詆毀與攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

▲法哈蒂宣布「不在伊朗拍片」。（圖／海鵬影業提供）

而法哈蒂尚未定片名、未透露劇情及演員陣容的新片，據悉將移至紐約拍攝。而他這部狂奪全球影展89座電影獎的超級神作《分居風暴》數位版，將於3月28日全台上映。

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

阿斯哈法哈蒂堪稱當今伊朗電影的最強舵手，每每出手都讓國際影壇驚艷。擁有伊朗塔比阿特莫達勒斯大學、德黑蘭大學戲劇藝術和舞台指導專業雙學士頭銜的他，曾以《海灘的那一天》（About Elly）勇奪柏林影展最佳導演。

其間，阿斯哈法哈蒂雖因為聲援屢遭軟禁的導演賈法潘納希（Jafar Panahi），遭到伊朗處以禁拍處分。但兩年後便以《分居風暴》橫掃柏林金熊獎最佳影片以及影帝影后大獎，威震國際。該片更榮獲包括奧斯卡及金球獎最佳外語片等89座國際獎項，奠定了法哈蒂的世界影壇地位。

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

儘管40多年來，伊朗電影一直受到政府的壓制和審查。但由於法哈蒂的電影很少直接涉及政治主題，大致讓他避免了與伊朗政府發生嚴重的衝突。不過近年伊朗實施頭巾禁令再度嚴峻，致使電影產量也出現了萎縮，加上伊朗極端媒體對他的污衊與指控，終讓法哈蒂決定出走。

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

▲法哈蒂宣布「不在伊朗拍片」。（圖／海鵬影業提供）

法哈蒂表示，無法在這樣制度下繼續拍片，坦言自己不想再在電影中刻意遮蓋女性的頭髮，並決定暫時「不會在伊朗拍電影」。

《分居風暴》劇情透過一對正準備離婚的夫妻，宏觀家庭、親情與社會的問題，劇情峰迴路轉，幾乎每15分鐘翻轉進入另個高潮，分秒牽揪觀眾的心。法哈蒂的電影向來擅長將很平民的生活，描繪成一部懸疑驚悚片。

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

▲伊朗電影《分居風暴》被世人奉為「神作」。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，法哈蒂有次親眼目睹一個中年男子、正獨力為患有阿茲海默症老父洗刷身體，成為他拍攝《分居風暴》的靈感。法哈蒂以「方程式解題」方式來撰寫劇本，在劇情中鋪下許多的未知梗，成就這部真相與謊言交織、彷彿羅生門的電影。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

北市中山1女墜樓！　撞破遮雨棚壓傷男路人

推薦閱讀

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

即／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！金賽綸家屬：承認跟未成年交往吧

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

家寧Andy曾集資20萬玩威力彩！　她「分錢雙重標準」被酸：太貪

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎脫口1句話　網驗證：神預言

不想逼死金秀賢！金賽綸爸控訴「真凶其實是他」　5.4萬人請願國會制裁

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖　風向逆轉掀論戰

狠愛演解散內幕曝！牛排再發3聲明「沒辦法再沉默」　喊話：歡迎公開對質

YT圈新戰場！牛排預告「公開狠愛演解散原因」嗆惡評者：已報案

金秀賢被爆耍大牌！「想打羽球」工作人員連夜拆數千座位畫球場

金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死

陳明真暴瘦現身！曝「健康狀況」　認已寫好遺囑：骨灰放項鍊也行

這是生3個小孩的媽？　金賽綸母女同框⋯網友傻眼：根本20歲吧

家寧媽聲明「有4大重點」！　巴毛律師看了搖頭：律師不敢掛名

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

分居風暴, 阿斯哈法哈蒂

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 正妹網紅「撞名蘿拉」衰遭酸民攻擊！狂掉3000粉傻眼：錢不是我騙的
  2. 直擊／韓星第一人！泰妍站上大巨蛋　「三段高音美聲」震撼3.5萬人
  3. 具俊曄捧大S骨灰安葬淚崩！「工作全停擺」真實情況曝　他心疼：打擊很大
  4. 神作隔14年回歸大銀幕！奧斯卡名導宣布「不在故鄉拍片」原因曝光
  5. 首部長片就入圍坎城影展大獎！法導演新片「2帥哥主演」顏值爆表
  6. 婁峻碩入戲脫稿演出！直接把男星「推倒在沙發」　他認：有點想哭
  7. 陸26歲百萬網紅「鼻孔小到呼吸困難」　認整型過頭：為年少無知買單
  8. 金鐘男神因他迷上挪威！　迷弟告白完被敲碗「跟伍佰演BL」傻眼了
  9. 金賽綸家屬明天出面！痛喊：她生前一天內輕生6次　遭李鎮浩逼死
  10. 《苦盡柑來》20句人生金句！　台詞催淚：每個人到頭來都是孤兒

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366