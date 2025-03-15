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快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！　金賽綸家屬：你跟未成年少女交往承認吧

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星金秀賢連日遭到《橫豎研究所》爆料，該節目本來強調「不會公開裸體洗碗照」，怎料，15日晚間接近直播時間時，竟重磅放出一名男子的背影，下半身沒有穿褲子，應為《橫豎研究所》過去不斷強調的金秀賢裸體洗碗照片，令韓網震撼不已。

▲▼金秀賢裸體洗碗照曝光了！　金賽綸家屬：你跟未成年少女交往承認吧。（圖／翻攝自橫豎研究所）

▲金秀賢裸體洗碗照曝光。（圖／翻攝自橫豎研究所）

《橫豎研究所》15日晚間6點準時直播，該頻道在留言區強調「今天會公開尺度比較低的照片，我們不是沒有洗碗照，而是要家屬同意才是最重要的。」怎料，稍早該頻道直接在封面照放上金秀賢背影，就是沒有穿褲子的洗碗照，下半身用紅字打上「審查」刻意遮住重要部位，該封面的韓文標題則是「金賽綸家屬『金秀賢承認與未成年少女交往吧！』」再次將箭靶指向了金秀賢。

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▲▼ 快訊／金秀賢「裸體洗碗照」曝光！　金賽綸家屬：你跟未成年少女交往承認吧。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲《橫豎研究所》取得家屬同意，公開了「尺度最小」的金秀賢裸體洗碗照。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

稍早《橫豎研究所》在15日晚間直播內容透露，金秀賢公司今（15日）溫情喊話想要見見金賽綸媽媽，使得家屬認為公司GOLDMEDALIST在挑撥，因此獲得家屬的同意，最終決定公開了所有照片裡「尺度最小的下衣失蹤洗碗照」。

根據金秀賢公司GOLDMEDALIST於15日下午的聲明，公司方面解釋《橫豎研究所》14日放出最新貼臉照為2019年12月14日所拍攝，照片涉及金秀賢私生活，卻遭到外流，請相關單位勿在傳播涉及個人隱私的照片，公司也看到了金賽綸母親的長文，直指母親所主張的內容與事實有出入，盼望進一步與金母見面，「請您與GOLDMEDALIST聯絡，謝謝。」怎料，此舉惹怒金賽綸家屬。

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