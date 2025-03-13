記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣男星金秀賢近日深陷私生活爭議，受到不少網友抵制，還遭品牌切割。而身為他11年鐵粉的大陸女星虞書欣，13日也被發現退追偶像，更因她的新劇話題全被金秀賢事件蓋過，引網友笑虧「中國首位受害女星出現了」。

▲虞書欣曾多次表明是金秀賢的粉絲。（圖／翻攝自金秀賢IG、虞書欣微博）

虞書欣過去曾數度公開告白表示自己是金秀賢的鐵粉，透露從對方主演《來自星星的你》時就成為粉絲，也坦言最想合作的男星之一就是金秀賢。不僅如此，虞書欣還被挖出過到韓國旅遊時，跟金秀賢的廣告看板合照、購買對方代言的產品等追星紀錄。

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然而，金秀賢近來捲入與已故女星金賽綸的風波之中，虞書欣13日被發現已經在Instagram上悄悄取消追蹤金秀賢。此外，虞書欣與林一搭檔主演的新劇《噓，國王在冬眠》在11日開播，但微博熱搜榜卻全被金秀賢事件佔據，宣傳受到不小的影響。

▲虞書欣被發現退追金秀賢。（圖／翻攝自金秀賢IG、虞書欣微博）

▲虞書欣的新戲在日前開播。（圖／翻攝自微博／噓國王在冬眠官微）

金秀賢近來連日被YouTube《橫豎研究所》爆料和金賽綸的親密照，以及當兵時寫給女方的情書。對此，他的經紀公司Gold Medalist於13日三度發表聲明：「Gold Medalist將基於明確的證據，於下週表明立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。對於長時間引發的疲憊感深感抱歉，這是為了避免持續報導，懇請諒解。謝謝大家。」