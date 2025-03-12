快訊／Andy再發聲！　籲勿波及「眾量級共同好友」：理性對待此事

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber 眾量級Crowd 近日爆發內部奪權風波，Andy昨晚血淚控訴掀起極高討論度，卻也導致與家寧共同好友遭到波及，稍早，他再度發聲呼籲外界理性對待此事。

▲Andy呼籲外界勿波及無辜。（圖／翻攝自Andy IG）



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「眾量級Crowd」頻道成立10年期間，Andy與家寧不僅是男女朋友，也在工作上有緊密合作，無論是私底下或網紅界，都勢必有不少共同好友。擔心有人受到牽連，Andy稍早透過IG限時動態：「呼籲粉絲朋友們！此事件勿波及無辜，與身邊不知情『共同好友』。」

Andy呼籲眾人用理性來對待這件事，同時也不忘寫下感謝：「謝謝大家的關心，每一句打氣留言我都收到了。」此舉顯示出他對支持者的感謝之餘，也希望爭議不會影響到無辜的朋友與圈內人士。

▲Andy與家寧。（圖／翻攝自眾量級臉書）

根據Andy的說法，他在2016年創立眾量級頻道，隨著頻道起飛，他在2017年將財務交給家寧的母親張媽媽託管，但2018年開始，財務問題漸漸浮現，他每月薪資僅3萬元，未分得頻道收益。即使後來薪資調整至5.5萬元，但長達10年，他始終未曾看過公司的完整財務帳目。直到2020年，他要求查帳卻遭到推託，才開始察覺不對勁。

▲眾量級分手後爆發內部奪權風波。（圖／翻攝自眾量級臉書）



兩人於2024年4月1日分手，但直到10月26日才對外正式公開。隨後，Andy的頻道權限被撤除，最後在2024年11月13日的董事會上，家寧與母親聯手決議將Andy剔除董事職位，並要求簽署股權轉讓書與保密條款，讓他正式失去對眾量級的所有控制權。事發後，他於2025年2月10日寄出存證信函，要求查閱公司帳務，但家寧媽媽卻回函聲稱公司是借名登記，並反控Andy恐嚇，爭議持續延燒中。

▲家寧Andy懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）