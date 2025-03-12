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Andy月領5.5萬嘆「沒養到爸媽」　分手家寧謝哥借錢：對不起我家人

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方昨（11）日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，除了透露每個月只領3萬至5萬5及微薄年終，還為此與媽媽大吵一架被罵不孝子，同時也表示，感謝哥哥在分手後借錢給他度過那段難熬的日子。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy表示對不起家人。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy坦言自己這10年來，每個月只領到固定薪資和額外微薄獎金，從2018年開始的前7個月，每個月只領3萬的薪水，2019年7月開始到2024年10月，每個月只領5萬5的薪水，還有每年度微薄的獎金。他表示，這些年來即使多次向家寧的媽媽要求查看公司帳目，但都被對方以各種理由推託。

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy感謝哥哥借錢給他。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片最後，Andy表示對家人感到很抱歉，同時也感謝哥哥在他分手期間借錢給他，「其實我最對不起的就是我的家人，自己省吃儉用還要負擔房租，連買一間房都是奢望。我還要特別感謝我的親哥哥，幫我補足了孝親費，也願意在我分手的這段期間，借錢給我度過這段日子。」

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy透露哥哥借錢讓他生活。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy感嘆自己雖然創了新的頻道，也開始有的微薄的收入，不過他卻發現努力這麼久，連自己的爸媽都沒有養到。他更進一步透露，過去當他爸媽問起公司財務清算進度時，自己還試圖說服對方要信任家寧一家，並為此與媽媽大吵一架，「我媽破口大罵說我是不孝子，之後我們冷戰很長一段時間。」

▲▼Andy。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy被媽媽罵不孝子。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

此外，Andy在昨（11）日上傳的影片中，提出的八大指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」

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眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手

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