澳洲混血女星「來台住7年終於拿到身分證」：覺得自己完全是台灣人！

記者蔡琛儀／台北報導

台澳混血歌手Cait Lin 凱琳推出首支個人單曲〈跟隨你的愛 In Love’s Freedom〉，來自澳洲，現居台北的她，秉著對音樂及這片土地的熱愛，在7年前選擇留在台灣發展音樂事業，甚至在去年終於取得台灣身分證，她分享心情：「住在這邊這麼久了，真的覺得自己完全是台灣人了，卻一直沒有歸屬感，也想代表台灣到國外演出或參加任何比賽、活動；這些都成為了我的動力。」

▲台澳混血歌手Cait Lin凱琳去年取得台灣身分證。（圖／Cait Lin凱琳提供）

Cait Lin 凱琳從小就吸收台澳兩地多元文化。她在台灣曾有過短暫的就學經歷，這使她對台灣文化有了更深一層的連結，而後她隨著父母工作的緣故再回到澳洲，並完成大學學業，主修爵士聲樂。直到7年前，凱琳決定移居台北發展音樂事業，於2024年正式拿到台灣的身分證，為了取得身份要搜集完整的資料及證明，從小跟著爸爸在各地生活的她，為此在短短六個月內飛往海外四次，包括三次新加坡及一次愛爾蘭，因此這一切對她來說得來不易。

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Cait Lin 凱琳擅長爵士、R&B等曲風，目前是爵士樂團「中庸 Zy The Way」主唱，也是知名電台ICRT的DJ，新歌〈跟隨你的愛 In Love’s Freedom〉反映了她現階段的感情觀，「我想愛是要誠實面對自我，也不是能緊抓不放的東西，敢於自由、放手，才能更無懼且無拘無束的愛，也才能從關係中得到力量。」歌曲邀請陳華填詞，並由嚴爵譜曲且擔任製作人，Cait Lin凱琳分享與嚴爵是透過朋友介紹認識，雖當時未有合作機會，但嚴爵曾多次觀賞她的現場演出，並持續關注她參與的音樂作品，也對Cait Lin凱琳的聲音相當欣賞，這次總算正式合作。

▲Cait Lin凱琳目前是爵士樂團「中庸 Zy The Way」主唱，也是知名電台ICRT的DJ。（圖／Cait Lin凱琳提供）

提到「愛」，Cait Lin 凱琳表示除了另一半，家人的愛對她來說難能可貴，從小就在不同文化環境下成長的她，在7年前決定搬到台北追求音樂事業，「我的家人當時並不太支持我，包括我來自台灣的母親。」原來當時Cait Lin 凱琳已錄取了澳洲頂尖大學的課程，花了三年學習法律的她，卻打算放棄一切在台灣重新開始，好在如今家人對Cait Lin 凱琳今天的成就感到無比驕傲。