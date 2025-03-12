記者吳睿慈／綜合報導

南韓年度盛事《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》自公布以來，在各大社群平台就引起大眾熱烈關心與討論。主辦單位找來大咖卡司ITZY、aespa、tripleS共3組輪番上陣，還有特別主持人助陣，4月26日門票秒殺後；12日傳來福報，主辦單位宣布4月25日加場，且特別主持人由SJ銀赫擔任，勢必再掀起一陣搶票潮。

▲K-FLOW3宣布加場，第一天主持人有亮點由SJ銀赫擔任。（圖／翻攝自銀赫IG）



《K-FLOW3 CONCERT in TAIWAN》預計於4月26日在林口體育館舉辦，門票分為兩階段售票，共累積超過十萬人在線搶票，售票更是開賣即秒殺，再度應證K-POP在臺的超強人氣以及粉絲的熱情支持。

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▲▼K-FLOW3宣布加場，林口狂歡2天。（圖／希林國際Chillin International提供）



主辦單位希林國際積極與韓方爭取後，確認於4月25日加場演出，加場門票預計於3月15日下午3點在ibon售票網站開賣，演唱會票價為 台幣6680、5880、5280、4880、3880元。本場同樣匯集超人氣韓流女團ITZY、aespa及tripleS共三組女團。

不僅如此，4月25日的場次特別主持人則由同樣來自SUPER JUNIOR成員銀赫擔綱上陣，銀赫本就以堅強的舞蹈實力與幽默風趣的主持風格深受粉絲喜愛，日前更推出出道 20 年首張 Solo 迷你專輯《EXPLORER》，展現獨特的個人魅力，本次擔任特別主持人也將為演唱會增添亮點、帶來不同驚喜。