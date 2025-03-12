家寧IG掉粉「一夜蒸發3萬人」！　DK認自媒體圈超意外：不管多資深

記者劉宜庭／綜合報導

YouTube團體「眾量級Crowd」爆發內部奪權爭議，Andy昨（12日）公開指控家寧母親「張媽媽」奪走公司，此事一經曝光，立刻在網路上掀起熱議，許多粉絲與網友對此展開討論，而自媒體圈內部也開始發酵。對此，知名百萬網紅異色檔案DK也發聲，他透露連業界人士對這起事件都感到震驚。

▲Andy控訴。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

DK今在社群平台轉發Andy控訴影片，發文表示：「其實我跟大家說，不要說觀眾，連自媒體圈的人（不管多資深）都完全沒聽過這些內幕。」他指出，Andy公開控訴後，在圈內引發不少討論，許多創作者對他的遭遇感到意外。

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「從他的說法來看，他確實經歷了一段很不容易的過程。」然而，DK也認為這起事件仍有許多細節，只有當事人最清楚，「希望家寧能夠正面回應，把事情講清楚，這樣大家也不用一直猜。」

▲DK發文。（圖／翻攝自Threads／DK）

▲眾量級Andy、家寧原本是一對情侶，如今分手爆發內部奪權。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）



關於Andy指控的8大罪狀如下，家寧與其母親不僅掌控公司股權，更在分手後要求他辭去董事職務並轉讓股權，同時簽署保密協議。經營頻道長達10年卻遭到切割，每月僅領5萬元薪資，此外，商標遭對方註冊，財務透明度也引發質疑。而在整個談判過程中，家寧始終未發表任何意見。

據悉，家寧團隊已著手準備反擊，經紀團隊僅先簡單表示：「事實不是如此。」儘管女方尚未發表說法，但網路上已經掀起抵制聲浪，自Andy上傳控訴影片至今已隔18小時，家寧IG追蹤人數從原先的69.3萬跌至66.3萬，一夜蒸發3萬名粉絲，顯見影響相當大。

▲家寧IG掉粉。（圖／翻攝自家寧IG）