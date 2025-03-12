Andy爆被奪權內幕15hrs後「收驚人抖內」！最高金額曝…網：最慘YTR

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy、家寧2024年10月證實分手後，雙方各自開新頻道，沒想到，他11日晚間拋出震撼彈，指控前女友一家的8大罪狀，過去辛苦經營10年的頻道一夕之間沒了控制權，全網譁然的同時也心疼地抖內他。

▲Andy至今已經收到超過70萬的抖內。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）



經記者逐一驗算，Andy影片上傳15小時後，已經收到超過70萬的抖內，粉絲遍及台灣、香港及歐美國家，最高抖內金額是7500元，但筱崎泫因不熟悉抖內方式，不小心抖內了兩次6590元。

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▲筱崎泫不小心抖內兩次。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

除了筱崎泫，知名YTR林進也抖內了6590元，他事後坦言這是自己第一次在網路上抖內。小A辣也抖內了6590元，並同情地說：「從以前認識一直到每次聚會，你總是非常有禮貌正能量跟我聊天，辛苦你了，承受了這麼大的委屈。」

▲林進和小A辣都抖內了6590元。（圖／翻攝自Threads）

不只這樣，經過Andy說出此事，不少YTR都浮出水面替他打抱不平。魚竿不敢置信地說，「不敢想像自己的頻道被別人整碗端走會有多崩潰。」宛宛兒也難以相信地說，「沒聽過這麼誇張的事。」近年開始有在經營YT頻道的熊熊則語重心長地說：「這年頭，不管是男生還是女生，都要好好保護自己！！吃乾抹淨最高境界。」

▲家寧和Andy交往10年分手後撕破臉。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）



事件經過一晚發酵，目前最新的進展是Andy 12日一早突然發布不自殺聲明，「若未來發生任何意外，皆與本人意願無關，請親友及大眾勿妄加揣測。」然而至截稿為止，家寧一方尚未發文回應。