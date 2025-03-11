陳怡蓉婚後淡出演藝圈…大方認「快要復出了」　為女兒息影7年！

記者黃庠棻／台北報導

陳怡蓉日前和醫生老公薛博仁連袂出席聖緹雅醫療集團春酒，婚後專心帶女兒的她，近年除了持續協助打理集團，睽違7年沒拍戲的她，其實已悄悄有了復出演藝圈的念頭。

▲陳怡蓉和老公薛博仁一起參加春酒。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉坦言，等到今年將滿7歲的女兒去上小學，她很想重返自己的跑道。這些年，她也沒有疏於表演功課，最大的對戲幫手就是女兒，近期擅長扮演各種動物，最新學習的是靈魂。

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▲陳怡蓉和老公薛博仁一起參加春酒。（圖／聖緹雅醫療集團提供）

陳怡蓉2016年婚後轉以家庭為主，2018年主演葉天倫執導的影集《雙城故事》之後，至今已睽違7年沒再推出影視作品。談到是否常有戲癮，她說雖然7年沒拍戲，但平常在家還是有在演，表示「能對戲的對象只有老公和女兒，但老公的戲路比較窄，只能演愛情武打戲，所以最常陪演的是女兒。」

▲陳怡蓉希望復出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

不僅如此，陳怡蓉近一步表示「我其實一直都勤勤懇懇地在追劇，各式各樣戲路都看；但跟表演更沒有脫節的是跟女兒對戲。女兒以前特別迷戀小動物戲路，在她持續特訓之下，雞、牛、馬、羊的特質我都可以信手拈來。前一陣子剛從迪士尼回來，郵輪主題是《可可夜總會》，所以又開發新戲路，我演『靈魂』，她看不到我，我特別喜歡這個角色，因為她看不到我。」

▲陳怡蓉希望復出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉的官方FB）

近年除了在家帶女兒，陳怡蓉也時常參與聖緹雅集團的活動，特別著重在管控各診所的美學。隨著女兒不久後將上小學，今年她特別提及「等我女兒上小學之後，我就會很想重新回到自己的跑道，演一些動物之外的角色。」

聖緹雅醫療集團日前舉行「2025金蛇舞春風」聯合春酒，集團創辦人薛博仁醫學博士與董娘陳怡蓉親自出席，陪伴大夥度過溫馨歡樂夜晚。藉由此次春酒，夫妻倆對於團隊及合作夥伴表達肯定與感謝，也期待未來一年能夠攜手再創佳績。

▲陳怡蓉和老公薛博仁一起參加春酒。（圖／聖緹雅醫療集團提供）