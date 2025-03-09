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隋棠演塔羅牌老師「為戲改掉1生活習慣」　開拍前下苦功練洗牌！

記者黃庠棻／台北報導

《歡迎光臨 二代咖啡》繼2022年在台北電影節世界首映特別版後，正式宣布即將在3月16日開播，由邱晧洲執導，鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如領銜主演。

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

故事圍繞在「咖啡之神」鳳小岳所經營的二代咖啡館，與前來拜師學藝的菜鳥林哲熹、塔羅牌老師隋棠以及勇敢追夢的甜點師項婕如，描繪不同世代對於夢想的定義與人生規劃的追求，透過咖啡與來到這家咖啡館的客人，一同譜出溫暖動人的成長故事。

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全劇集結金鐘、金馬等實力派金獎卡司，包括特別演出的李淳、夏于喬、蔡昌憲、安心亞等，令全球觀眾引頸期盼。3月16日起每週日晚間8點東森戲劇台首播、當晚10點台灣大哥大MyVideo上架；3月21日起每週五晚間8點緯來綜合台播出、當晚10點緯來綜合台YouTube、中華電信MOD、Hami Video同步上架。全劇共13集，每週播出更新2集。

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

鳳小岳飾演手藝精湛卻個性低調，有「咖啡之神」封號的「卜碩」，不僅煮出來的咖啡能療癒人心，其經營的「二代咖啡」更是業界排名第一。鳳小岳為了角色花大量時間練習做咖啡，他表示「過程中最困難就是保持穩定性了，需要有極高的專注度與不斷地練習。」

拍攝期鳳小岳也化身劇組的御用咖啡師「我的戲幾乎都是在咖啡店內拍攝，所以每天早上最開心的就是幫劇組成員煮咖啡，藉此練習的同時又能讓自己與角色有很強的連結，把『二代咖啡』當成自己的店很開心。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

林哲熹演出對咖啡有著高度熱情的菜鳥「江克平」，一心想拜鳳小岳為師，卻屢遭拒絕，沒想到牽起他與「二代咖啡」的不解之緣，角色無厘頭又帶點莽撞的個性，讓林哲熹過足「喜劇」戲癮，他笑稱「我一直都很想試試看喜劇，這次玩得非常開心，現場在劇本的基礎上即興出許多不同節奏的表演。」

劇中林哲熹與鳳小岳有許多精彩對手戲，說道「我覺得小岳是個很有趣的人，跟螢幕形象有極大的反差，他也很開放，讓我能夠安心地做任何表演。印象很深刻，拍完戲後看到他去上《披荊斬棘的哥哥》節目，跟戲裡的卜碩完全是兩個人，非常有趣。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

神秘且迷人的塔羅牌老師「金老師」一角由隋棠演出，為了精準揣摩角色，開拍前她下足苦工「像怎麼展牌、抽牌、洗牌、切牌，這些都和撲克牌是不一樣的，花了滿多時間練習。」而原本沒有喝咖啡習慣的隋棠，在拍攝後也因為鳳小岳而愛上咖啡。

隋棠提到「因為拍戲主場景都是在小岳的二代咖啡館裡，小岳每天都會幫我泡一杯咖啡，當時沒有喝咖啡的習慣，但又不好意思拒絕，就這樣每天喝，慢慢地發現咖啡除了有提神的功能以外，真的每一款都有不同的咖啡香氣，所以就這樣開始喝咖啡了。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

項婕如飾演的「鄭佳媛」是個為了達成夢想拼命努力學習的甜點師，角色心直口快的個性與林哲熹在劇中時常鬥嘴，歡喜冤家的互動讓拍攝現場笑料不斷。項婕如分享「拍攝前劇組有安排法式甜點課，覺得最挑戰的是蛋糕抹面的步驟，所以拍攝時只要有空檔都會找個桌子放旋轉台，就在蛋糕形狀的保麗龍上做練習。」努力的練習也讓她有意外收穫「拍攝結束後剛好搬家，牆壁需要補土，自己抹得很均勻漂亮，剛好學以致用。」

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

▲《歡迎光臨 二代咖啡》即將開播。（圖／甲普國際媒體提供）

《歡迎光臨 二代咖啡》由甲普國際媒體股份有限公司、圓規製作有限公司、鑫火投資有限公司、大砌創媒有限公司（王子綱）、同威投資股份有限公司、視元素股份有限公司及文化內容策進院聯合出品，甲普國際媒體股份有限公司製作。

該劇由邱皓洲執導，全劇集結鳳小岳、林哲熹、隋棠、項婕如、李淳、夏于喬、蔡昌憲、安心亞等逾20位金獎實力派演員。劇情描述二代咖啡店老闆卜碩（鳳小岳飾），每天為上門的客人精心烹煮一杯杯充滿救贖的咖啡。從形色匆忙的上班族、勤儉持家的家庭主婦，到刺探生意的同行業者等，日復一日。他的咖啡資歷早已在業界寫下一頁傳奇，江湖傳聞他從不受訪也不收徒弟，卻在遇上對成為咖啡師充滿憧憬的江克平（林哲熹飾）後悄然改變。一路在咖啡世界中跌跌撞撞的江克平，要如何在卜碩的帶領下做出屬於自己的咖啡？

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歡迎光臨 二代咖啡, 鳳小岳, 林哲熹, 隋棠, 項婕如

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