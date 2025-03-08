謝金晶日本滑雪爆出意外！　摔倒趴在地上起不來：摔成白痴

記者蔡琛儀／台北報導

謝金晶相當喜愛旅遊，她先前受訪就曾表示自己抱持著「及時行樂」觀念，光去年就出國旅遊8次，日前又前往日本滑雪，她笑說：「我的夢想是環遊世界！旅遊對我來說是最放鬆最能充電的事，去年也剛忙完新專輯《出運啦》，還有跨年尾牙與春酒演出，一連串的忙碌後，一有假期都會想要出國旅遊，讀萬卷書不如行萬里路，而且越長大越發現要珍惜每一天，活在當下，即時行樂。」

▲▼謝金晶到日本旅遊。（圖／豪記提供）

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她透露，這次去日本長野主要是滑雪，最難忘的就是差點把自己「摔成白痴」，她透露當時滑到一半，結果突然正面朝下摔倒，「雪鏡飛出去當下直接耳鳴，趴在地上10秒起不來，頓時頭暈目眩忘記我是誰、我在哪？但很慶幸我還是平安的回來了。」

她也呼籲近年來喜歡去日本滑雪的大家：「滑雪真的要護具戴好戴滿，量力而為，平安最重要。」笑說：「就算摔成這樣下次也還是會再去滑，就是如此令人又愛又恨，哈哈！」此外她還去了白馬當地一個必去的高山咖啡廳，本打算在雪場裡面欣賞絕美風景，但那天剛好下大雪，霧茫茫的什麼都都看不到，「但在大雪中喝熱呼呼的咖啡還是別有一番滋味。」還有白馬很有名的「青木湖」，也是特別為了這片美景來到這個雪場。