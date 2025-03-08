小賴曼谷飯店撞鬼！「半夜被詭異女叫醒」拍肩　連三晚出事超毛

記者劉宛欣／綜合報導

藝人小賴是男團五堅情一員，個人活動也相當活躍，YT上除了自己的頻道以外，也與網紅丹妮婊姐、紀斯豪一起主持「綜口味娛樂」頻道。他過去就多次透過頻道分享特殊靈異體質，近日他與好友前往曼谷旅遊，在飯店又遇到了靈體，所幸最後安全化解。

▲小賴分享在曼谷撞鬼的經驗。（圖／翻攝自小賴Instagram）

小賴日前跟好友們一起去曼谷玩，到飯店時才知道被安排到邊間，旁邊又是逃生梯，之前就聽說過這類型的房間要盡量避免，但當下沒有多想，進房前後的敲門等習俗都有做到，怎料第一天晚上睜眼到天亮，第二天晚上快睡著前，在耳邊聽到女聲低語「哈」，讓他嚇得當場從床上跳起，之後又開始聽到有人在走路、刮門的聲音，本以為是門外的人聲，但打開門竟是一片安靜。

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▲小賴前幾晚都睡不好。（圖／翻攝YouTube／綜口味娛樂）

小賴最後翻來覆去到早上七點才睡著，醒來告知朋友一連串遭遇，朋友馬上表示「有，對不對？」原來朋友在入住時，櫃台前脫口「你這間邊間欸」，立刻肩膀被推了一下，他氣得直呼「你為什麼不講？」朋友則解釋以為是自己想太多，不過兩人回想當時在櫃檯，確實只有他們，並沒有其他住客。隨後向飯店詢問可否換房，飯店則無奈表示都只剩下邊間。

▲朋友也感應到了不乾淨的東西。（圖／翻攝YouTube／綜口味娛樂）

而到了第三天晚上，小賴再度聽到刮東西的聲音，當機立斷移到沙發上睡，一躺下就睡著，隔天跟泰國當地人分享這個故事，當地人透露泰國有個習俗是進飯店後，拿兩枚銅錢放在枕頭底下，靈體就會覺得床是你的。小賴照做以後，當天晚上就沒有再聽到任何聲響，此外，當地人還提到，如果進飯店房間看到床頭櫃有放錢幣，就代表房間內有人過世，必須趕緊要求換房。