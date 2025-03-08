記者黃皓瑋／綜合報導

南韓歌手金浩中（김호중）於去年（2024）酒駕撞上計程車後逃逸，一審時被判處2年6個月有期徒刑，不過他不服判決提出上訴，目前正在進行二審訴訟。近期傳出他為了拚減刑，相當勤奮地寫反省文展現誠意，更曾交出長達100頁的反省書。

▲金浩中近期勤奮寫反省書。（圖／翻攝自IG／hojoongng）



金浩中於去年11月被判刑2年6個月，在提出上訴後，2月12日舉行了二審的首次開庭，並將在3月19日舉行第2次開庭。據外媒《STAR NEWS》報導，金浩中在提出上訴以後，曾多次繳交反省書信，希望法官從輕量刑，2月時更一口氣提交長達百頁的反省書，展現悔過誠意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金浩中肇事逃逸引發輿論撻伐。（圖／翻攝自IG／hojoongng）



回顧這起案件，金浩中去年5月9日晚間，於首爾狎鷗亭洞道路上越過中線，撞上對向車道的1輛出租車後逃逸，造成出租車司機受傷，治療逾2週。然而事後他的經紀人出面為他頂罪，他本人也一度否認犯行，直到檢警調查後，他才坦承酒駕並公開道歉。

不過值得注意的是，由於金浩中接受酒測時，已經是事故發生後的17小時，血液酒精濃度低於法定標準，檢方也難以推算事發時確切數值，因此最後並未以酒駕起訴，而是以肇事逃逸、危險駕駛導致傷害等罪嫌起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。