李怡貞急上火線反擊酸民！　「喊黃子佼享天倫有笑容正常」挨轟

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，最近被目擊一家三口出遊，享受天倫之樂，讓經常評論時事的律師李怡貞，在臉書發文分享對此事的看法，「享受天倫之樂有笑容是正常的事。」不料貼文曝光後卻引來罵聲，為此，李怡貞發文反擊了。

▲黃子佼夫妻享天倫，李怡貞曝看法。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如、女人大律師李怡貞）

面對外界質疑，先前在臉書發布的文章是在取悅權貴、幫黃子佼講話，李怡貞駁斥此說法，並且不滿表示，當她過去公開批評黃子佼時，甚至因此受到網軍攻擊，就連事務所的名稱都被惡意更改，「至於在那邊帶風向，說我取悅權貴幫黃子佼講話的，去查一下我在罵黃子佼的時候妳在幹嘛？我罵到事務所都被網軍惡意改名了耶。」並強調自己不需要取悅任何人，「我自己就是權貴。」

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▲李怡貞發文反擊酸民。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

根據《鏡週刊》報導，黃子佼一家三口3月1日被目擊現身新北市三峽，夫妻倆和友人悠閒喝咖啡，隨後牽手散步，全程毫無遮掩，臉上掛滿笑容，似乎已走出低潮。照片曝光後，掀起不小熱議，律師李怡貞6日也透露個人看法，她認為黃子佼與家人享天倫還露出笑容是件正常的事，同時也強調，家人不該承受父親犯錯的負面影響，「善惡終有報，我始終如此相信。」