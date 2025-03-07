孟耿如社群被洗版悄關留言　「一家三口享天倫」挨酸

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃子佼2023年捲入「#MeToo」風波，最近被目擊一家三口出遊，享受天倫之樂，照片曝光後不只掀起討論，就連老婆孟耿如的社群動向也連帶受到關注，貼文底下遭部分網友洗版。昨（6）日才被英文家教平台發聲切割的她，今（7）日被發現，悄悄把臉書、IG貼文的留言功能關閉，引發熱議。

▲孟耿如最近發文分享上英文家教的心得。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

孟耿如最近在臉書發文分享近況，透露自己上網隨便找了一間聽過的線上英文家教報名，目前已經學習半年。她坦言，自己第一堂上課時的模樣簡直慘不忍睹，不過如今她已能用英文與老師分享日常生活，讓她覺得很有成就感。

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▲黃子佼、孟耿如最近被目擊外與友人聚會、散步。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

最後，孟耿如在文末附上業務窗口的聯絡資訊，推薦給有興趣的網友們。貼文曝光後，吸引兩派網友討論，有人稱讚孟耿如勤學，不過也有人懷疑她是在業配。為此，廠商事後發布聲明切割，「她並非我們的代言人，也與公司沒有商業合作。」

▲▼孟耿如關閉貼文留言。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

值得一提的是，孟耿如原本臉書、IG設定讓網友能夠回覆她的貼文，不過今（7）日卻被發現似乎悄悄將功能給關閉，目前限制部份的人可以在她的貼文底下留言。此外，根據《鏡週刊》報導，黃子佼一家三口在3月1日被目擊現身新北市三峽，夫妻倆和友人悠閒喝咖啡，隨後牽手散步，全程毫無遮掩，臉上掛滿笑容，似乎已走出低潮。照片曝光後，掀起不小熱議。