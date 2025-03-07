閃靈宣布參戰大港開唱！　「2超大咖歌手」竟要去當DJ

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆大港開唱倒數20天，最終壓軸名單今天公布，由最能代表大港精神的閃靈確定參戰，主唱Freddy表示：「閃靈跟大港真的是一期一會，今年除了會有驚喜內容給大家，也請聽團仔趕快回去複習我們的MV。」此外還有榮獲去年巴黎奧運銅牌的「亞洲貓王」唐嘉鴻，將分享他的「單槓人生」；張震嶽將與萬芳將化身DJ，以及最近在網路擁有極高討論聲量的楊舒雅、李竺芯，都確定加入本屆大港開唱。

▲閃靈再次加入大港開唱。（圖／出日音樂提供）



閃靈年以壓軸陣容之姿再度回歸，除了為港邊注入正宗搖滾精神，樂團適逢邁入成團30周年也格具意義，團長Doris表示：「這幾年團員都有自己的工作要忙，因此對於能回到大港演出都非常高興，光重新摸到樂器就已經很興奮，期待趕快見到大家。」

閃靈去年出演大港破天荒擔任活動開場，讓一些樂迷趕不上參與，直呼可惜，Freddy也回應：「上次因為科技合作需求，因此演出時間也跟過往不同，造成一些歌迷看不到演出閃靈也一直銘記在心，今年確定將回歸到南霸天舞台，再次與大家共創經典現場！」樂團也順勢預告，隨著去年穿越多元宇宙的劇中劇只是上集，下集會在今年舞台迎來更多爆點，提醒樂迷趕快去複習閃靈每首MV，提升多層次參與感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張震嶽、萬芳在大港開唱擔任DJ。（圖／出日音樂提供）





今年大港開唱特別攜手與國家運動訓練中心合作，繼拳擊選手黃筱雯、甘家葳確定參戰音樂祭後，另一位體操奧運國手「亞洲貓王」唐嘉鴻也將前進大港現場，相約搖滾音樂人balazwolf開啟一場「單槓人生對談」，讓體操跟音樂進行一場完美落地的結合。