台AV女優胎尼自爆2隱疾「有魚腥臭味」　PO文求解掀兩派戰翻

記者王靖淳／綜合報導

網紅Tiny Lu（胎尼）今年2月底她宣布再度於日本出道，平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads發文透露自己是陰道炎跟尿道炎的常態患者，甚至聞到一股不尋常的味道，讓她相當疑惑。貼文曝光後，立即掀起兩派網友留言討論。

▲胎尼力拚日本二度出道。（圖／翻攝自Instagram／tiny219_）



胎尼透露自己經常遇到兩種類型的感染，一種是念珠菌感染，症狀是出現類似豆腐渣的綠黃色分泌物，還會伴隨搔癢和疼痛感；另一種則是細菌性陰道炎，她透露症狀是聞起來有魚腥味，但沒有明顯分泌物。胎尼表示，最近她同時患上尿道炎和陰道炎，但她認為這次的症狀有點不尋常，因為她聞到一股像保險套的橡膠味，讓她感到非常困惑及不解。

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▲胎尼透露自己得陰道炎、尿道炎。（圖／翻攝自Threads／tiny219_）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也掀起兩派留言討論。為此，胎尼事後又再發布一篇文，坦言對於自己分享患陰道炎、尿道炎貼文爆紅感到驚訝，不過她也透露，自己在還沒開始當女優拍片前就容易發炎。她進一步解釋，許多人可能以為，是性行為導致發炎，但其實體質跟壓力才是主因。

▲網友留言胎尼貼文。（圖／翻攝自Threads／tiny219_）