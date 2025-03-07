《苦盡柑來》催淚上線！IU、朴寶劍為愛逃家　金句爆發逼哭影后

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演，故事橫跨1960年代的濟州島到2025年的首爾，講述兩人歷經人生起伏，卻又讓人感到暖心，且貼近人心的動人旅程。官方釋出的預告片中，IU飾演的「愛純」敢愛敢恨，她與朴寶劍為愛逃家「你真的不後悔嗎？」戲劇於7日上線播出，青春浪漫風格瞬間引起熱烈討論。

▲《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演。（圖／Netflix提供）

IU繼《我的大叔》後，相隔7年回歸小螢幕《苦盡柑來遇見你》，首度攜手朴寶劍譜出浪漫愛情故事，兩位主角生活在過去男女不平等的時代，IU飾演的「愛純」聰明又伶俐，媽媽告訴她「要活出最充實的人生」，於是她對抗時代的艱辛，劇本每句台詞都是金句。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劇裡，IU愛上對她一心一意的朴寶劍，兩人愛得大膽、義無反顧，為愛逃家，預告片裡，她以第一人稱視角告訴自己「如果我知道那年春天就是我人生的春天，我就會活得更淋漓盡致」，老公叮嚀她「妳想做什麼，就去做什麼吧」，打動人心的台詞接連上演，連影后文素利都認證：「這是我在看過的劇本當中，哭過最多的作品之一。」

▲IU相隔7年回歸小螢幕。（圖／Netflix提供）

《苦盡柑來遇見你》不只是演員，包含懷舊場景的打造、視覺美學的呈現，以及配樂的搭配都下了很大功夫。導演金湲錫希望除了哭點以外，另外安排幽默之處，充滿笑點的地方讓大家可以細細品味。《苦盡柑來遇見你》將改變上線形式，從3月7日起每週上線4集，配合春夏秋冬的四季變化並與角色們一起成長。