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成果開罵「是男人就站出來」　趙一博認愛網紅雪梨：對不起

記者劉宜庭／綜合報導

曾在夯劇《愛情公寓5》中飾演「諸葛大力」的大陸女星成果今（7日）凌晨突然發文，爆料閨蜜「雪梨大王」與演員趙一博的戀情，並公開指責趙一博缺乏擔當，喊話「是男人就站出來說兩句吧」。經過12個小時的沉默，趙一博稍早出面認愛雪梨，「我和雪梨在一起是事實，對不起，一直沒有向大家公開。」

▲成果開罵「是男人就站出來」　趙一博認愛網紅雪梨：對不起 。（圖／翻攝自微博）

▲成果（右）開罵後，趙一博（中）認愛網紅雪梨（左）。（圖／翻攝自微博）

成果於7日凌晨發文，直接點名趙一博，表示對方與雪梨合作拍攝校園情侶短片，還共同創立品牌販售商品，然而戀情曝光後，趙一博卻選擇隱身不發聲，導致雪梨獨自承受輿論壓力，她在貼文中不滿表示：「是男人就站出來說兩句吧，別讓你的女朋友和粉絲為你吵得不可開交。」她進一步透露，自己一直受到兩人戀情的「怨氣」影響，對此感到不堪其擾，最終選擇公開喊話。

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此外，成果也強調自己「最看不得的就是背刺朋友的人」，並質疑趙一博：「雪梨的精神狀態明顯不對了，你要是還對她有點真心，那就多關心她一點吧。」她更怒批對方：「你能忍心看她被造黃謠，評論區被人追著罵，卻還是選擇睜一隻眼閉一隻眼，繼續做你的『男流量』？你當然可以，你牛逼。還有，別再來煩我了，不想管你們的破事。」

▲成果開罵「是男人就站出來」　趙一博認愛網紅雪梨：對不起 。（圖／翻攝自微博）

▲趙一博有著180公分高挑身材。（圖／翻攝自趙一博微博）

對於成果的公開發難，趙一博終於在7日下午發文回應，正式承認與雪梨大王的戀情，並對粉絲與朋友公開道歉。他表示：「我和雪梨在一起是事實，對不起，一直沒有向大家公開，這也產生了很多影響，因為個人的原因影響到周圍的人和粉絲朋友們，真的很抱歉。」

▲成果開罵「是男人就站出來」　趙一博認愛網紅雪梨：對不起 。（圖／翻攝自微博）

▲成果演出《愛情公寓5》打開知名度。（圖／翻攝自微博）

▲成果開罵「是男人就站出來」　趙一博認愛網紅雪梨：對不起 。（圖／翻攝自微博）

▲雪梨是大陸知名網紅。（圖／翻攝自雪梨微博）

針對外界質疑兩人合開品牌是否涉及粉絲利益，趙一博則澄清：「我和雪梨都沒有參與朋友店鋪的分成收入，我作為朋友幫忙增加曝光是事實。」最後，他對於這次風波向粉絲與雪梨表達歉意：「讓大家因為我遭受了這些不好的事情，我再次鄭重道歉！」在陸網掀起軒然大波。

【成果3/7 凌晨1:18發文】

@種地吧趙一博 是男人就站出來說兩句吧，別讓你女朋友和你的粉絲們為了你吵得不可開交。

於情，我認識你倆在先，大家朋友不做了好聚好散。
於理，你跟你女朋友一起合夥開品牌賣東西，還是賣給你的女友粉們。被扒出來後你女朋友受不了了，委屈了，但是又捨不得罵你。於是發了瘋一樣到處找我，問我為什麼拉黑她，為什麼不站出來幫她說話。

因為你們背刺朋友，我最看不得的就是背刺朋友的人。
人可以窮，可以落魄，但是不可以沒有仁義道德。

@雪梨大王 你是不是覺得我會永遠容忍你，不管你做什麼我都不會怪你，所以你可以對我一而再再而三的無理取鬧？
對，你想的沒錯。
我對友情可以無限寬容，但是我沒必要對你男朋友寬容。

@種地吧趙一博 雪梨的精神狀態明顯不對了，你要是還對她有點真心，那就多關心她一點吧。
你能忍心看她被造黃謠，評論區被人追著罵，也要睜一隻眼閉一隻眼做你的男流量？
你當然可以，你牛逼

還有，別再來煩我了，不想管你們的破事。

【趙一博3/7 下午1:00發文】

親愛的粉絲朋友們，不好意思因為我引發的諸多討論讓大家擔心和久等了！

我和雪梨在一起是事實，對不起，一直沒有向大家公開，這也產生很多影響，因為我個人的原因影響到了周圍的人和我的粉絲朋友們，對不起。

另外，我和雪梨都沒有參與朋友店鋪的分成收入，我作為朋友幫忙增加曝光是事實。

對於現在發生的事，我想對一直關心支持我的粉絲朋友，鄭重地說一聲對不起！給大家帶來的負面情緒，我真的感到非常抱歉。我也要向雪梨和我身邊的朋友說聲抱歉，讓大家因為我而遭受了這些不好的事情，我再次鄭重道歉！

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愛情公寓5, 諸葛大力, 雪梨大王, 趙一博, 雪梨

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