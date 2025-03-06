《無名歌手戰》李承允宣布3月結婚！「新娘是普通上班族」聲明曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓創作歌手李承允（이승윤）因為參加《Sing Again - 無名歌手戰》獲得冠軍而走紅，6日晚間突然透過經紀公司宣布喜訊，透露將於3月完婚，未婚妻是一名普通的上班族女性，小倆口將舉行非公開的家庭婚禮。

▲李承允宣布結婚消息。（圖／翻攝自李承允Instagram）

根據韓媒報導，李承允的經紀公司於6日通過官方粉絲頁宣布此消息，表示李承允將於3月結婚，並透露未婚妻是一位普通的職場女性，是長時間以心靈上支持李承允的人。公司進一步表示，兩人的婚禮將會以家庭婚禮儀式進行，不會對外公開，希望粉絲理解，此外也希望粉絲對夫妻倆的未來送上祝福，尊重他們的隱私，避免對私生活做過多的揣測。

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▲李承允老婆是圈外人，婚禮將以非公開形式進行。（圖／翻攝自李承允Instagram）

李承允2011年透過MBC《大學歌謠祭》正式出道，並於2013年發行單曲專輯《今天也》。他在2020年參加了JTBC的《Sing Again - 無名歌手戰》，最終獲得了冠軍。此後，他發行了兩張正規專輯，並於2024年底發行了正規三輯《逆性（YEOK SEONG）》，並展開了全國巡演。此前於2024年4月16日首度在台灣舉辦個人演唱會，吸引了許多粉絲前往朝聖。