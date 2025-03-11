大反派「金霸王」堅信：我們遲早會接到漫威的電話！　超高分好評動作美劇《夜魔俠：重生》睽違7年回歸

記者蕭采薇／台北報導

讓漫威迷津津樂道的經典影集《夜魔俠》推出全新一季《夜魔俠：重生》，包括緊張刺激的暴力動作戲，搭配扣人心弦的法庭律政對決，被粉絲稱為「漫威天花板」，前兩集在Disney+上線後，目前imdb評分都維持9分以上的好成績，男主角查理考克斯也感動喊話「只要大家需要我，我就會回來！」無論是想跟上《夜魔俠：重生》的粉絲，或是觀看Disney+豐富多元的話題力作，現在更是訂閱的好時機。

▲《夜魔俠：重生》男主角查理考克斯對觀眾感動喊話「只要大家需要我，我就會回來。」（圖／Disney+提供）

《夜魔俠：重生》在日前紐約首映會後更是好評不斷，「夜魔俠」再披戰袍戰鬥、搭配一鏡到底的攝影神技，立刻收服眾多歐美影評，查理考克斯在公權力與私行正義之間的矛盾衝突演技，更吸引許多美劇新粉絲入坑，再圈一票觀眾，許多舊粉絲也直呼「漫威影集迄今為止最強勁的開篇之一」、「熟悉的《夜魔俠》終於回來了。」

本次的《夜魔俠：重生》核心，在於這不是關於超級英雄的故事，而是一場來自紐約街頭的戰爭，一場不會有勝者的鬥爭。當法律無法伸張正義，誰能守護這座城市？主演查理考克斯難掩對於回歸出演的興奮，飾演反派「金霸王」的文森唐諾費里奧也在專訪表示，當時堅信《夜魔俠》系列會繼續拍下去「我總覺得我們遲早會接到漫威的電話。」

▲《夜魔俠：重生》原班人馬回歸。（圖／Disney+提供）

《夜魔俠：重生》劇組除了出席記者會、首映會之外，主要影人近日也接受全球媒體訪問，戲劇統籌達里歐斯卡特潘表示，知道在2018年《夜魔俠》第三季之後，粉絲苦等七年才推出全新一季，「這是原班人馬全體回歸，一起集思廣益才能拍出最好的續作，雖然等了七年，但完全承繼前三季的DNA，我敢說大家不會失望，無論是劇情或是動作戲，絕對都在水準之上。」

查理考克斯則開心提及，雖然等了一段時間才重啟全新一季，但自己非常熱愛「夜魔俠」，也很高興能夠回歸演出，「我當然也非常喜歡這一季，我想要把最好的《夜魔俠》帶給大家，只要你們需要我，我就會在」，同時也感謝能與文森唐諾費里奧再度合作，雖然兩人在劇中對立，但畢竟合作多年，彼此已是默契十足的最佳夥伴，「我真的很感激可以與文森建立良好的關係。」

▲《夜魔俠：重生》文森唐諾費里奧再度回歸。（圖／Disney+提供）

《夜魔俠》系列向來以刺激暴力的動作戲吸引大量粉絲，《夜魔俠：重生》劇情接續著2018年《夜魔俠》第三季，正當盲人律師麥特梅鐸（查理考克斯飾）繼續著白天為弱勢打官司，晚上打擊犯罪的兩面生活之際，沒想到麥特的宿敵「金霸王」威爾遜費斯克（文森唐諾佛利歐飾）卻意外再度回歸，甚至決定打入政治界，意圖成為新一任紐約市長。

▲《夜魔俠：重生》緊張刺激的暴力動作戲，搭配扣人心弦的法庭律政對決。（圖／Disney+提供）



但是足智多謀又心狠手辣的費斯克真正從良了嗎？背後是否有什麼陰謀？「夜魔俠」麥特梅鐸即將再度現身為正義而戰，系列熟面孔包括艾爾登亨森、黛博拉安霍爾也都在最新一季有精彩表現，請粉絲千萬別錯過了。《夜魔俠：重生》已於3月5日在Disney+上線首兩集，每週三固定更新。

▲《夜魔俠：重生》回歸同時，平台推出2025年高級年費方案「快閃限時優惠」。（圖／Disney+提供）

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