王大陸代言慘了！陸品牌開第一槍「不縱容違法行為」1關鍵列劣跡藝人

記者陳芊秀／綜合報導

藝人王大陸先是涉嫌逃兵役被調查，緊接著又捲入教唆傷害Uber司機事件，引發社會譁然。而他在香港、中國大陸拍電影、電視劇，還有廣告代言，如今涉案進度引發兩岸三地高度關注，代言的大陸眼鏡品牌疑似開出第一槍，昨日（5）發聲：「不會縱容任何違法亂紀行為。」

▲王大陸在大陸的代言品牌開第一槍發聲。（圖／翻攝自微博）

王大陸2月中旬剛被大陸眼鏡品牌官宣，擔任2025全球品牌代言人，該品牌連日來社群平台湧入網友留言「還不把他換了」、「幾天了，店鋪裡面都是王大陸」。品牌在抖音官方帳號發聲明：「我們不會縱容任何違法違紀行為，針對近期被傳作代言人所涉及事件，我們高度重視，具體情況我們還在進一步了解當中，請大家耐心等待。」品牌官方帳號在留言區接著回應「也感謝大家給我們推薦代言人，等我們做大做強了一定多請幾個代言人，爭取安排上。請大家多給我們一些時間，耐心等待結果，不要借此抒發情緒哦，不要著急哈。」

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▲王大陸2月中官宣擔任大陸眼鏡品牌全球代言人。（圖／翻攝自微博）

▲品牌發聲。（圖／翻攝自微博）



而王大陸被調查閃兵事件時，意外被挖出涉及教唆毆打Uber司機事件，因傷害罪再度被調查，目前新北地院裁定500萬元交保。權觀法律事務所主持律師劉明昌分析，若最終認定王大陸所涉刑責非重罪，且王大陸為演藝前途定會重金談和解，和解成立，他不必入監就得入伍。他近年演藝重心在大陸，當地禁用「劣跡藝人」，涉及「失德」的藝人也很難找舞台回歸，陸網，王大陸會不會被列為「劣跡藝人」，有沒有被起訴很重要，不過也有部分網友認為，他的行為已經被批評品行差，更直言建議封殺。