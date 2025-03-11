小孟老師／3月11日星座運勢　魔羯理財達人「錢多多」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：擴展人際人脈
感情：吸引他人眼光
財運：投資穩健成長
幸運色：白色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：有建設性溝通
感情：情商高善溝通
財運：辛勞有助正財
幸運色：綠色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：升職加薪率高
感情：感情甜度上揚
財運：懂得投資技巧
幸運色：橙色
貴人：天蠍
小人：水瓶
【土象星座】
工作：升等考試順利
感情：情緒愉快穩定
財運：善理財收入增
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：工作心情愉悅
感情：獲得對方諒解
財運：土地買賣成功
幸運色：白色
貴人：魔羯
小人：射手
工作：新穎創意企劃
感情：主動接近異性
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：射手
【水象星座】
工作：精力旺盛積極
感情：控制感情慾望
財運：消費理性選購
幸運色：青色
貴人：天秤
小人：處女
工作：同事相處融恰
感情：熱情大方慷慨
財運：證券投資獲利
幸運色：土耳其藍
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：趕小人遇貴人
感情：增進友誼時機
財運：財務支出平衡
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：天秤
【火象星座】
工作：求職順便錄取
感情：友達昇華愛情
財運：支出精打細算
幸運色：橙色
貴人：雙子
小人：獅子
工作：大談人生經驗
感情：感情多彩多姿
財運：消息多助財運
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：牡羊
工作：工作壓力減少
感情：用心熱情付出
財運：理想外出採購
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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