《難哄》張淼怡衰遭疑整形　直播反擊「說明我有變好看」揭真相

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女演員張淼怡近來因出演熱播劇《難哄》受到關注，在劇中飾演女主角章若楠的閨密，以活潑可愛的形象擄獲不少粉絲喜愛。然而，隨著她的知名度攀升，過去的舊照也被網友翻出，並引發整形疑雲。對於外界的質疑，她在直播時選擇「直球對決」，直接反問網友：「我整哪了？」

▲張淼怡直播回應整形傳聞。（圖／翻攝自微博）

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事實上，章若楠此前也曾因外貌變化被質疑整形，當時她親自回應，表示只是妝容和身材變化的影響，否認動刀。如今，劇中的好閨密張淼怡同樣面臨類似傳聞，面對網友在直播留言狂刷「整容女」，她不僅沒有迴避，反而苦笑回應：「我整哪了？誰能告訴我？」她更大方表示：「其實說我整容，說實話，我是很開心的，因為說明我有變好看，真的是開心的。」

▲張淼怡（右）在《難哄》飾演女主角章若楠（左）的閨密。（圖／翻攝自張淼怡微博）



張淼怡進一步補充，自己對於整形話題並不排斥，甚至認為這是一件很正常的事情：「愛美之心人人都有之，想要讓自己變好有什麼錯嗎？也沒有錯。」她的直率回應也讓不少粉絲力挺，認為她的態度坦蕩、不避諱，比起否認更讓人佩服。

▲張淼怡近來因出演熱播劇《難哄》受到關注。（圖／翻攝自張淼怡微博）