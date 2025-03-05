XIUMIN疑遭封殺！老闆MC夢「開戰SM娛樂」嗆有錄音檔：野蠻又暴力

記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手XIUMIN近日因個人專輯宣傳計畫，疑似遭KBS音樂節目《Music Bank》封殺，引發關注。對此，INB100母公司One Hundred Label的共同創辦人、同時也是歌手的MC夢，在社群平台發文抨擊SM娛樂，痛批其權力運作方式，引發業界熱議。

▲MC夢為XIUMIN疑遭封殺一事槓上SM娛樂。（圖／翻攝自韓網、XIUMIN IG）



MC夢於5日凌晨在社群媒體發文，並附上搜尋時常被用來稱呼SM娛樂縮語的「슴」字樣的截圖，直指：「真是與你們的名字相符。你們還記得來我們家道歉的事嗎？把自己困在孤島上，只做些野蠻又暴力的行為。身為成年人，不覺得羞恥嗎？」他進一步批評：「你們的無知與貪婪已經超過界限，最後只會剩下你們自己。」更直言SM娛樂的李姓高層曾親自向他表達想要保護某位前輩不受節目封殺，結果如今卻以更激進的手段來操控業界，讓他感到毛骨悚然。

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MC夢還指控：「你們現在利用權力做的事情，比校園暴力還要過分。我手上有證據，甚至考慮公開錄音內容。關於我的流言蜚語我不在乎，但這次你們惹錯人了。真是太‘슴’（音似SM）了，簡直像野獸一樣。」

此事的導火線源於XIUMIN所屬經紀公司One Hundred於4日發表聲明，指控KBS在XIUMIN發行個人專輯後，未回應任何上節目的請求，甚至非正式地告知XIUMIN將無法與SM娛樂旗下藝人同時出演《Music Bank》。對此，KBS電視台相關人士則回應表示「沒有事實根據」，並強調還在持續與XIUMIN的經紀公司溝通中。