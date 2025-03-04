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曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護

記者吳睿慈／台北報導

歌手曾沛慈影視歌三棲，她4日出席美妝保養品活動，卻驚吐健康檢查「滿多紅字」，近2個月內才剛動完全身麻醉手術，拿掉子宮息肉，所幸都是良性，「很謝謝家人跟先生很照顧我」，老公與媽媽細心呵護，讓她恢復得更快，尤其是媽媽護女心切，當她要去精油按摩時，媽媽還特地按電鈴大喊「不要按她肚子！」令她哭笑不得。

▲▼ 曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護。（圖／記者姜國輝攝）

▲曾沛慈定期會做健檢。（圖／記者姜國輝攝）

曾沛慈4日出席保養品活動，穿著露肩白色洋裝，膚質狀況吹彈可破，連老公都稱讚她「素顏也很漂亮」，兩人剛歡慶結婚3週年，她笑說：「過了凌晨才突然發現是週年，對著彼此說『結婚週年快樂』！」沒有特別慶祝，老公對她呵護有加，她自嘲：「我都聲控他，回到家我會斜躺在沙發上，跟炸蝦造型一下，腳甩著請他幫我把襪子脫掉、幫我倒水啊，或是他會早起打果菜汁！」某次，她感動地問老公「你怎麼對我這麼好啊？提供給我很多日常小細節跟照顧」，但老公害羞只回「呵呵呵」，夫妻倆感情甜蜜，就連曾沛慈活動出門前，兩人還有親一下。

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▲曾沛慈定期會做健檢。（圖／記者姜國輝攝）

▲曾沛慈日前剛動完手術，拿掉子宮息肉。（圖／記者姜國輝攝）

不過，曾沛慈也坦言現在有乖乖做健檢，承認報告出現滿多紅字，由於壓力會讓腸胃一直發炎，紅字多出現在婦科部分，年後甚至動了小手術，「我把子宮息肉拿掉，拿掉很多顆，但都是良性的」，她特地報告平安表示人沒事，「就是像照腸胃鏡一樣，起來就走路了」，感謝家人跟老公的很照顧我，對於身體狀況，她淡定：「我自己沒有那麼緊張，生病就面對！」

尤其是演藝圈近期大S、方大同接連病逝，曾沛慈感傷：「我沒有合作過，但他的歌（方大同）在大家心裡是不可抹滅的經典，不敢相信這是真的，因為好像離我們很近，2025令人惋惜的消息，我真心希望大家好好的健健康康，一定要好好照顧身體。」

▲▼ 曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護。（圖／記者姜國輝攝）

▲曾沛慈替好友Sandy緩頰「私下為人就是很有趣、可愛」。（圖／記者姜國輝攝）

好友Sandy接下《小姐不熙娣》代班主持，卻意外遭到爆料私下大牌，曾沛慈表示「我有關心她，她說她沒事」，不擔心好友Sandy主持方面的表現，並稱讚「她（Sandy）私下為人就是很有趣、可愛，我會去看節目，她好好就好了！」

▲▼ 曾沛慈驚吐健檢紅字「剛動完手術」：拿掉好幾顆！　老公全程守護。（圖／記者姜國輝攝）

▲曾沛慈新專輯即將問世。（圖／記者姜國輝攝）

許久未推出新專輯，曾沛慈預告：「最近都在錄音室，希望今年在音樂上有一個完整的作品，是真的很久沒有發專輯了，去年重心在戲劇，所以今年在音樂上如火如荼準備中，期待呈現滿不一樣的我。」她神秘劇透新歌有找合作對象，對方是「戲劇上也有合作的人」，她笑喊：「這樣會不會都知道了！」

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