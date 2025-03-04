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獨／愛狗原是受虐犬「耳朵被打聾」　王瞳曝牠生病睡沙發陪伴！

記者黃庠棻／台北報導

女星王瞳出道超過20年，近年在本土劇有亮眼表現，包含《多情城市》、《市井豪門》、《愛的榮耀》以及近期播出的民視高收視八點檔《好運來》都有精彩演出。私底下，王瞳經常會在社群網站上發文分享生活，3日透露愛犬哈嚕身體出現問題，引起熱議。

▲王瞳羽愛犬哈嚕。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

▲王瞳出道演藝圈20年，在戲劇演出上有亮眼表現。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

王瞳在3日發文透露愛犬哈嚕已經15歲，近期身體開始出現一些狀況，尤其哈嚕過去是一隻受虐犬，所以看診時會很容易緊張，幸好狗狗到慈愛醫院就診時遇到耐心醫生，讓她直呼「看著哈嚕的狀況越來越進步，真的很感動也很感謝，不然很多時候真的不知道該怎麼處理，老狗照護這條路，我不孤單」。

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▲王瞳羽愛犬哈嚕。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

▲王瞳透露愛犬哈嚕近期身體出狀況。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

對此，《ETtoday星光雲》詢問王瞳愛犬身體狀況，她坦言目前哈嚕是生病的狀態，加上已算是老狗，所以吃飯要少量多餐，早晚都要吃心臟病的藥，甚至還要每天打點滴，有點像洗腎的狀態，飲食的選擇上也要特別吃腎臟配方的食物。

▲王瞳羽愛犬哈嚕。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

▲王瞳與愛犬哈嚕。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

不僅如此，王瞳也談到過去哈嚕是受虐犬，在養牠的初期「狗狗有點像瘋掉的狀態」，哈嚕還被打到耳聾，所以對人類有很大的不信任，常常會咬人，直呼「像是艾成就被咬得滿慘的」，幸好後來兩人用愛感動哈嚕，才讓愛犬慢慢相信人類，坦言「真的超感動的」。

▲王瞳羽愛犬哈嚕。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

▲王瞳與愛犬哈嚕。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

談到照顧生病愛犬的過程，王瞳透露哈嚕有頻尿的狀況，狗狗的尿布、水都放在客廳，也是哈嚕比較熟悉的區域，目前哈嚕除了受虐時期被打到耳聾之外，因為年紀已大，眼睛也有點看不見，因此近期她都會睡在客廳的沙發陪伴愛犬，坦言「已經很長一段時間沒有好好睡覺了」。

▲王瞳羽愛犬哈嚕。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

▲王瞳與愛犬哈嚕。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

幸好，王瞳帶著哈嚕到慈愛醫院就診，醫生告訴她天氣冷的時候可以用吹風機吹狗狗的背脊，再按摩脊椎的兩邊舒緩愛犬的肌肉也能夠保暖一些。雖然哈嚕在天氣變化大的時候會腸胃炎，身體虛弱還會吐，但仍很黏著王瞳，雖然聽不見也看不見，但愛犬聞到她的味道就一定會抬頭，讓她感到心暖暖的。

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