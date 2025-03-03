遭孫生性騷波及！　酷炫被目擊澳門現蹤「與女友零互動」

▲酷炫被本刊讀者直擊現身澳門。（圖／CTWANT／讀者提供）

圖文／CTWANT

百萬YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生因為陷性騷風波，日前被團隊「反骨男孩」解約，但不只孫生有事，酷炫也難倖免；過去孫生跟酷炫在直播稱「擁有彼此的性愛影片」的片段被翻了出來，如此事為真恐觸法，將面臨《散佈猥褻物品罪》等法律責任，最高判3年。對此，酷炫在限時動態回應是「節目效果」，但仍引起軒然大波。時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，受風波波及的酷炫，與女友柔柔在昨（2日）現身澳門，只是兩人在國外竟保持著安全距離，不知是不想被認出來，還是小倆口正鬧彆扭。

本刊讀者在2日於澳門新濠影匯門口，捕捉到酷炫與女友柔柔的身影，只是平常拍影片都親親熱熱的他們，到了不太有人會認出的國外，反而卻是一前一後各走各的，穿著帽T又還戴著帽子的酷炫，時而低頭滑手機，而穿著背心短裙的柔柔走在前方，身上揹的包包正是經常出現在她社群照片裡的香奈兒包，兩人並未刻意遮掩，十分好認。

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▲酷炫與女友柔柔走在澳門新濠影匯外，兩人一前一後沒有互動。（圖／CTWANT／讀者提供）

▲人在澳門的柔柔，身上揹的掛著白色吊飾的香奈兒包，經常出現在她的社群照片中。（圖／CTWANT／讀者提供、翻攝自柔柔IG）

孫生和酷炫在2023年於《拳上》直播時，小哥哥艾理提到性愛影片，酷炫那時竟說：「我根本沒在怕，因為孫生平常性愛影片都是傳到我手機裡啊，你手機的性愛影片會有我手機裡的多嗎？」孫生又說，「你手機有多少我的愛愛片。」酷炫說，「滿多的，都在我這。」還表示放性愛影片最好的地方就是放在最危險的地方，也就是朋友的手機裡，更說出：「Ｘ，我們把這秘密講出去了。」

▲酷炫與女友柔柔經常在社群上大秀恩愛。（圖／翻攝自酷炫IG）

沒想到在孫生身陷性騷風波時，這一、兩年前影片被挖了出來，自然也引發爭議，雖然酷炫在限時動態回應，「該直播是為了襯托拳上熱度做的節目效果，相關言論是為了做後續笑點鋪陳，並不具真實性」，並未實際發生影片互傳行為。然而，外界質疑聲浪並未因他的回應而減低，不知酷炫與柔柔的澳門行是否為此散心，事件後續發展也令人好奇。

▲孫生（右）捲入性騷擾風波，酷炫也無法避免地受到波及。（圖／翻攝自孫生IG）

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